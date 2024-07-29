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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 12:00

Спрос на системных администраторов в Мурманской области за год вырос на 17%

В преддверии Дня системного администратора, который отмечали в этом году 26 июля, аналитики hh.ru собрали топ-5 фактов о специалистах этой профессии.

Факт 1. По итогам за второй квартал 2024 года российские компании разместили почти 14 тысяч вакансий для системным администраторов. Спрос на этих специалистов в годовом выражении вырос на 16%. В регионах СЗФО также растёт потребность в данных работниках: более 1,7 тысячи вакансий, что на 22% больше, чем летом 2023 года. В Мурманской области потребность в сисадминах также выражена: +17% новых вакансий.

Факт 2. Профессия сисадмина входит в топ самых востребованных в ИТ-сфере. Так, на данный момент эта профессия находится на пятом месте по спросу у компаний и числу новых вакансий, уступая лишь программистам, специалистам техподдержки, аналитикам и руководителям проектов.

Факт 3. Интересно, что конкурс на одной рабочее место среди системным администраторов в некоторых регионах может быть выше нормы. Так, в среднем по стране на одну вакансию сисадмина приходится порядка 8 резюме, в Мурманской области – 8, а вот в других регионах СЗФО – уже 10. Среди регионов СЗФО высокая конкуренция за рабочие места держится среди сисадминов в Архангельской области (19), Карелии (18) и Псковской области (13). Самая высокая конкуренция зафиксирована в Калмыкии (39 резюме на вакансию), Кабардино-Балкарии (33), Тыве (32) и на Алтае (29). А вот проще всего найти работу сисадмином из-за повышенного спроса у работодателей в Приморском крае (3), Тульской области (4), Свердловской области (5).  

Факт 4. Зарплаты для сисадминов за год выросли на 10,2 тысячи рублей и уже достигают порядка 69,1 тысячи рублей. В Мурманской области тоже есть рост предлагаемой зарплаты: до 70 тысяч рублей (+9,5 тысячи).  

Факт 5. В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июле этого года попали сразу несколько актуальных предложений от местных компаний:

¾   https://spb.hh.ru/vacancy/103524964, от 112 000 ₽ (Апатиты);

¾   https://spb.hh.ru/vacancy/95428884, от 88 000 ₽ (Мурманск);

¾   https://spb.hh.ru/vacancy/103228878, до 100 000 ₽ на руки (Мурманск);

¾   https://spb.hh.ru/vacancy/103650709, до 110 000 ₽ на руки (Мурманск);

¾   https://spb.hh.ru/vacancy/102065734, от 65 500 ₽ на руки (Апатиты).

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