Спрос на специалистов добычи сырья за год вырос на 84%

Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября, аналитики hh.ru изучили текущую ситуацию с трудоустройством в профессиональной сфере «Добыча сырья». За январь-август 2021 года в России было открыто на 84% больше таких вакансий, чем в аналогичный период прошлого года.

В регионах СЗФО рост числа вакансий в добыче сырья по сравнению с августом 2020 составил 44%.

Интересно, что Республика Коми вошла в топ-лидеров среди регионов страны по числу желающих устроиться в сферу «Добыча сырья» - по итогам августа на регион приходится почти 1000 соискателей, или 7,5% резюме от общего числа в Коми. На втором месте в СЗФО по числу желающих работать в добычной отрасли – Ненецкий АО (5%).

По данным за август 2021 года, на одну вакансию в сфере «Добыча сырья» в России приходится 3,8 резюме – это умеренный уровень конкуренции среди соискателей. При этом в разрезе регионов ситуация очень неравномерна: так, в Астраханской области на вакансию приходится 15,3 резюме, в Республике Башкортостан – 9,8, в Оренбургской области – 9,6, в Архангельской области – 9,2, а в Республике Татарстан – 8,3. В то же время в таких регионах как Приморский край, Республика Алтай, Тамбовская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) конкуренция за место среди соискателей почти отсутствует, на одну вакансию приходится одно резюме и меньше. В Югре конкуренция в сфере «Добычи сырья» умеренная в пользу работодателя – 6,8 резюме на вакансию.

Самую высокую заработную плату специалистам добычи предлагают в Магаданской области (97500 рублей), в Якутии (90 тысяч) и в Москве (88200). В СЗФО среднее предложение составляет 63 тысячи рублей, это чуть ниже, чем среднее предложение по России (65700).

Сегодня на сферу «Добыча сырья» приходится 1,4% от всех вакансий в стране. Наиболее высокая доля таких предложений наблюдалась в Республике Саха (Якутия) – там к «Добыче сырья» относится 22,2% от всех вакансий региона. На втором месте – Магаданская область (18,4%), на третьем – Забайкальский край (14,1%). СЗФО по доле вакансий в сфере добычи входит в топ-10 по стране – это 7% от общего числа предложений работодателей в регионе или более 1 000 вакансий в августе.

Интересно, что вакансии для специалистов по нефти встречаются чаще всех прочих – на них приходится 33% вакансий сферы. На газ приходится 26%, на руду – 23%.

В 45% вакансий требуется опыт работы от одного года до трёх лет, в 38% - от трёх до шести лет, в 6% - от шести лет и более. В 10% случаев компании готовы рассматривать кандидатов без опыта работы.