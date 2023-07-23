Спрос на специалистов из сферы розничной торговли за год вырос на 59%

Сегодня, в четвертую субботу июля, в России отмечают День работника торговли. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии российских компаний, специализирующихся на розничной торговле, и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль и сколько им готовы платить.

Доля розничной торговли в структуре спроса страны составила в июне текущего года 11%, заняв 6 место (из 26) по уровню востребованности со стороны работодателей. При этом темпы роста таких предложений не снижаются даже в летний сезон – за последний месяц компании опубликовали более 250 тысяч вакансий для работников из сферы розницы, а число предложений в июне 2023 года по сравнению с 2022 выросло на 59% в целом по России.

Среди регионов по числу предложений для специалистов из отрасли розничной торговли лидирует Москва (17%), Московская область (11%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%), Свердловская, Ростовская области и Республика Татарстан (по 3%).

На регионы СЗФО по итогам первого полугодия 2023 года приходится почти 100 тысяч вакансий в сфере торговли. Это 10% от всей массы объявлений о работе в сфере торговли по стране. То есть каждое десятое место работы в сфере торговли приходится именно на регионы СЗФО. Кроме Петербурга активно ищут и нанимают персонал в сфере торговли компании из Ленобласти (15% от всего объёма по ФО), Калининградской области (почти 5%).

При этом самые высокие зарплаты в СЗФО работникам торговли предлагает бизнес в Ненецком АО (до 73000), а также в Петербурге и Мурманской области.

Регион Диапазон зарплат, в руб. Доля вакансий в сфере торговли от всего объема по СЗФО Санкт-Петербург 45 000 - 74 713 61,4% Ленинградская область 37 931 - 57 471 15% Калининградская область 34 500 - 57 471 4,8% Мурманская область 39 000 - 59 770 4% Архангельская область 33 500 - 49 655 4% Республика Карелия 34 500 - 50 000 3,2% Новгородская область 29 000 - 45 977 3,1% Республика Коми 33 000 - 50 000 2,4% Псковская область 27 000 - 39 800 2,2% Ненецкий АО 44 074 - 73 000 0,1%

«Рынок труда становится более напряжённым, особенно для массовых ролей и рабочих специальностей. Ожидать изменений к лучшему пока не приходится, людей в рознице больше не становится. Напротив, начиная с марта текущего года динамика резюме по сравнению с показателями 2022 года демонстрирует отрицательные значения. Так, например, в апреле 2023 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) число резюме в сфере розничной торговли снизилось на 11%, в мае – на 17% (с сравнении с маем 2022), а в июне уже на 21% (в сравнение с июнем 2022, соответственно). Разрыв между ожиданиями работодателей и предложением от кандидатов прогрессирует. Индикатором ситуации на рынке служит hh.индекс, который в июне этого года достиг рекордно низкого показателя – 1,8 резюме на вакансию (в июне 2022 года – 3,5 резюме на место). В связи с ростом конкуренции за персонал в отрасли растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат в розничной торговле составлял 33-59,8 тысяч рублей, а уже в первом полугодии 2023 34,7-63,2 тысячи рублей», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ-10 регионов с самой высокой зарплатной планкой в отрасли «Розничной торговли», Россия, I полугодие 2023

Регион Диапазон зарплат, руб. Камчатский край 57 471 - 91 954 Магаданская область 55 000 - 91 954 Москва 50 000 - 86 207 Приморский край 47 126 - 80 460 Сахалинская область 49 425 - 78 161 Санкт-Петербург 45 000 - 74 713 Ямало-Ненецкий АО 48 000 - 71 967 Московская область 45 000 - 72 000 Республика Саха (Якутия) 45 977 - 68 966 Хабаровский край 42 529 - 68 966 Ханты-Мансийский АО - Югра 40 230 - 61 000

Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66% вакансий из сферы розничной торговли. В среднем по стране диапазон зарплат таких специалистов составляет 31400 - 51724 рублей. 12% предложений приходится на администраторов магазина и администраторов торгового зала (36206 - 53891 рублей). Третье место по популярности занимают директора магазинов и сетей магазинов – 9% вакансий от общего числа предложений в рознице (50000 - 80460 рублей). В топ-5 востребованных специальностей также вошли мерчандайзер (7% и зарплатный диапазон 31034 - 51724 рубля) и товаровед (4% вакансий и 36782 - 52900 рублей).

При этом в 50% случаев компании ищут кандидатов без опыта работы, в 42% предложений необходим опыт от 1 до 3 лет, а более 3 лет – только в 8% вакансий. Логично, что предлагаемая зарплата для сотрудников розницы напрямую зависит рабочего стажа (наглядно в таблице).

Какие зарплаты могут заработать в сфере торговли работники с разным опытом и стажем в профессии, Россия, I полугодие 2023