Спрос на специалистов из сферы розничной торговли за год вырос на 59%
Сегодня, в четвертую субботу июля, в России отмечают День работника торговли. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии российских компаний, специализирующихся на розничной торговле, и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль и сколько им готовы платить.
Доля розничной торговли в структуре спроса страны составила в июне текущего года 11%, заняв 6 место (из 26) по уровню востребованности со стороны работодателей. При этом темпы роста таких предложений не снижаются даже в летний сезон – за последний месяц компании опубликовали более 250 тысяч вакансий для работников из сферы розницы, а число предложений в июне 2023 года по сравнению с 2022 выросло на 59% в целом по России.
Среди регионов по числу предложений для специалистов из отрасли розничной торговли лидирует Москва (17%), Московская область (11%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%), Свердловская, Ростовская области и Республика Татарстан (по 3%).
На регионы СЗФО по итогам первого полугодия 2023 года приходится почти 100 тысяч вакансий в сфере торговли. Это 10% от всей массы объявлений о работе в сфере торговли по стране. То есть каждое десятое место работы в сфере торговли приходится именно на регионы СЗФО. Кроме Петербурга активно ищут и нанимают персонал в сфере торговли компании из Ленобласти (15% от всего объёма по ФО), Калининградской области (почти 5%).
При этом самые высокие зарплаты в СЗФО работникам торговли предлагает бизнес в Ненецком АО (до 73000), а также в Петербурге и Мурманской области.
|
Регион
|
Диапазон зарплат, в руб.
|
Доля вакансий в сфере торговли от всего объема по СЗФО
|
Санкт-Петербург
|
45 000 - 74 713
|
61,4%
|
Ленинградская область
|
37 931 - 57 471
|
15%
|
Калининградская область
|
34 500 - 57 471
|
4,8%
|
Мурманская область
|
39 000 - 59 770
|
4%
|
Архангельская область
|
33 500 - 49 655
|
4%
|
Республика Карелия
|
34 500 - 50 000
|
3,2%
|
Новгородская область
|
29 000 - 45 977
|
3,1%
|
Республика Коми
|
33 000 - 50 000
|
2,4%
|
Псковская область
|
27 000 - 39 800
|
2,2%
|
Ненецкий АО
|
44 074 - 73 000
|
0,1%
«Рынок труда становится более напряжённым, особенно для массовых ролей и рабочих специальностей. Ожидать изменений к лучшему пока не приходится, людей в рознице больше не становится. Напротив, начиная с марта текущего года динамика резюме по сравнению с показателями 2022 года демонстрирует отрицательные значения. Так, например, в апреле 2023 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) число резюме в сфере розничной торговли снизилось на 11%, в мае – на 17% (с сравнении с маем 2022), а в июне уже на 21% (в сравнение с июнем 2022, соответственно). Разрыв между ожиданиями работодателей и предложением от кандидатов прогрессирует. Индикатором ситуации на рынке служит hh.индекс, который в июне этого года достиг рекордно низкого показателя – 1,8 резюме на вакансию (в июне 2022 года – 3,5 резюме на место). В связи с ростом конкуренции за персонал в отрасли растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат в розничной торговле составлял 33-59,8 тысяч рублей, а уже в первом полугодии 2023 34,7-63,2 тысячи рублей», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Топ-10 регионов с самой высокой зарплатной планкой в отрасли «Розничной торговли», Россия, I полугодие 2023
|
Регион
|
Диапазон зарплат, руб.
|
Камчатский край
|
57 471 - 91 954
|
Магаданская область
|
55 000 - 91 954
|
Москва
|
50 000 - 86 207
|
Приморский край
|
47 126 - 80 460
|
Сахалинская область
|
49 425 - 78 161
|
Санкт-Петербург
|
45 000 - 74 713
|
Ямало-Ненецкий АО
|
48 000 - 71 967
|
Московская область
|
45 000 - 72 000
|
Республика Саха (Якутия)
|
45 977 - 68 966
|
Хабаровский край
|
42 529 - 68 966
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
40 230 - 61 000
Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66% вакансий из сферы розничной торговли. В среднем по стране диапазон зарплат таких специалистов составляет 31400 - 51724 рублей. 12% предложений приходится на администраторов магазина и администраторов торгового зала (36206 - 53891 рублей). Третье место по популярности занимают директора магазинов и сетей магазинов – 9% вакансий от общего числа предложений в рознице (50000 - 80460 рублей). В топ-5 востребованных специальностей также вошли мерчандайзер (7% и зарплатный диапазон 31034 - 51724 рубля) и товаровед (4% вакансий и 36782 - 52900 рублей).
При этом в 50% случаев компании ищут кандидатов без опыта работы, в 42% предложений необходим опыт от 1 до 3 лет, а более 3 лет – только в 8% вакансий. Логично, что предлагаемая зарплата для сотрудников розницы напрямую зависит рабочего стажа (наглядно в таблице).
Какие зарплаты могут заработать в сфере торговли работники с разным опытом и стажем в профессии, Россия, I полугодие 2023
|
Опыт работы
|
Диапазон заработной платы, руб.
|
Без опыта
|
31 300₽ - 52 150₽
|
От 1 до 3 лет
|
40 230₽ - 68 966₽
|
От 3 до 6 лет
|
63 218₽ - 114 943₽
|
Более 6 лет
|
74 998₽ - 172 414₽