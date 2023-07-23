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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.23 12:00

Спрос на специалистов из сферы розничной торговли за год вырос на 59%

Сегодня, в четвертую субботу июля, в России отмечают День работника торговли. Специально к дате эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии российских компаний, специализирующихся на розничной торговле, и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль и сколько им готовы платить.

Доля розничной торговли в структуре спроса страны составила в июне текущего года 11%, заняв 6 место (из 26) по уровню востребованности со стороны работодателей.  При этом темпы роста таких предложений не снижаются даже в летний сезон – за последний месяц компании опубликовали более 250 тысяч вакансий для работников из сферы розницы, а число предложений в июне 2023 года по сравнению с 2022 выросло на 59% в целом по России.

Среди регионов по числу предложений для специалистов из отрасли розничной торговли лидирует Москва (17%), Московская область (11%), Санкт-Петербург (7%), Краснодарский край (5%), Свердловская, Ростовская области и Республика Татарстан (по 3%).

На регионы СЗФО по итогам первого полугодия 2023 года приходится почти 100 тысяч вакансий в сфере торговли. Это 10% от всей массы объявлений о работе в сфере торговли по стране. То есть каждое десятое место работы в сфере торговли приходится именно на регионы СЗФО. Кроме Петербурга активно ищут и нанимают персонал в сфере торговли компании из Ленобласти (15% от всего объёма по ФО), Калининградской области (почти 5%).

При этом самые высокие зарплаты в СЗФО работникам торговли предлагает бизнес в Ненецком АО (до 73000), а также в Петербурге и Мурманской области.

Регион

 

Диапазон зарплат, в руб.

Доля вакансий в сфере торговли от всего объема по СЗФО

Санкт-Петербург

45 000 - 74 713

61,4%

Ленинградская область

37 931 - 57 471

15%

Калининградская область

34 500 - 57 471

4,8%

Мурманская область

39 000 - 59 770

4%

Архангельская область

33 500 - 49 655

4%

Республика Карелия

34 500 - 50 000

3,2%

Новгородская область

29 000 - 45 977

3,1%

Республика Коми

33 000 - 50 000

2,4%

Псковская область

27 000 - 39 800

2,2%

Ненецкий АО

44 074 - 73 000

0,1%

 

«Рынок труда становится более напряжённым, особенно для массовых ролей и рабочих специальностей. Ожидать изменений к лучшему пока не приходится, людей в рознице больше не становится. Напротив, начиная с марта текущего года динамика резюме по сравнению с показателями 2022 года демонстрирует отрицательные значения. Так, например, в апреле 2023 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) число резюме в сфере розничной торговли снизилось на 11%, в мае – на 17% (с сравнении с маем 2022), а в июне уже на 21% (в сравнение с июнем 2022, соответственно). Разрыв между ожиданиями работодателей и предложением от кандидатов прогрессирует. Индикатором ситуации на рынке служит hh.индекс, который в июне этого года достиг рекордно низкого показателя –  1,8 резюме на вакансию (в июне 2022 года – 3,5 резюме на место). В связи с ростом конкуренции за персонал в отрасли растут и зарплатные предложения. Так, в 2022 году диапазон зарплат в розничной торговле составлял 33-59,8 тысяч рублей, а уже в первом полугодии 2023 34,7-63,2 тысячи рублей», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ-10 регионов с самой высокой зарплатной планкой в отрасли «Розничной торговли», Россия, I полугодие 2023

Регион

Диапазон зарплат, руб.

Камчатский край

57 471 - 91 954

Магаданская область

55 000 - 91 954

Москва

50 000 - 86 207

Приморский край

47 126 - 80 460

Сахалинская область

49 425 - 78 161

Санкт-Петербург

45 000 - 74 713

Ямало-Ненецкий АО

48 000 - 71 967

Московская область

45 000 - 72 000

Республика Саха (Якутия)

45 977 - 68 966

Хабаровский край

42 529 - 68 966

Ханты-Мансийский АО - Югра

40 230 - 61 000

 

Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров – на них приходится 66% вакансий из сферы розничной торговли. В среднем по стране диапазон зарплат таких специалистов составляет 31400 - 51724 рублей. 12% предложений приходится на администраторов магазина и администраторов торгового зала (36206 - 53891 рублей). Третье место по популярности занимают директора магазинов и сетей магазинов – 9% вакансий от общего числа предложений в рознице (50000 - 80460 рублей). В топ-5 востребованных специальностей также вошли мерчандайзер (7% и зарплатный диапазон 31034 - 51724 рубля) и товаровед (4% вакансий и 36782 - 52900 рублей).

При этом в 50% случаев компании ищут кандидатов без опыта работы, в 42% предложений необходим опыт от 1 до 3 лет, а более 3 лет – только в 8% вакансий. Логично, что предлагаемая зарплата для сотрудников розницы напрямую зависит рабочего стажа (наглядно в таблице).

Какие зарплаты могут заработать в сфере торговли работники с разным опытом и стажем в профессии, Россия, I полугодие 2023

Опыт работы

Диапазон заработной платы, руб.

Без опыта

31 300₽ - 52 150₽

От 1 до 3 лет

40 230₽ - 68 966₽

От 3 до 6 лет

63 218₽ - 114 943₽

Более 6 лет

74 998₽ - 172 414₽

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