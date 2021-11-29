Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 65% за 2 года, зарплата в вакансиях стала больше на 6000 рублей

В преддверии международного дня защиты информации эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы специалисты по кибербезопасности и, насколько строго жители СЗФО соблюдают правила кибербезопасности на работе.

С начала пандемии спрос в специалистах по информационной безопасности на рынке труда вырос достаточно сильно, связано это в первую очередь с массовым переводом сотрудников из самых разных сфер на «удалёнку», а также переходом большинства сфер и услуг в онлайн формат. Так, с начала года работодатели СЗФО разместили почти 4 тысячи вакансий в сфере компьютерной и информационной безопасности, что на 65% больше, чем показатели 2019 допандеймийного года. При этом работодатели на 10% повысили уровень средней предлагаемой зарплаты с 60 тысяч до 66 тысяч рублей. Уровень максимальных зарплат для специалистов кибербезопасности в регионах СЗФО также вырос: в 2021 году до 285 тысяч рублей.

Соискатели также достаточно заинтересованы в работе в сфере кибербезопасности: более 2300 резюме за последние месяцы разместили жители СЗФО в данной области. Большинство (60%) рассчитывают на зарплату до 75 тысяч рублей, что выше, чем предложения работодателей.

Интересна тема кибербезопасности и с точки зрения практики. В регионах СЗФО часты случаи взломов или попыток взлома рабочих аккаунтов или паролей: 14% работников из СЗФО сталкивались с попыткой взлома их рабочего пароля, ещё у 3% попытки взлома увенчалась успехом хакеров.

Большинство (86%) жителей Северо-Запада соблюдают одно из основных правил цифровой безопасности на работе и придумывают сложные пароли, состоящие от 7 до 10 и больше символов. При этом потенциально может стать жертвой киберпреступников каждый десятый опрошенный в СЗФО – более 14% опрошенных создают и используют легко подбираемые пароли (до семи символов).

В компаниях у каждого второго опрошенного в СЗФО действует политика и правила информационной безопасности, у 39% опрошенных работодатель требует менять пароли с определенной периодичностью. Кроме того, 30% рассказали, что от них требуют придумывать сложный пароль. Интересно, что 34% жителей СЗФО из компаний, в которых не принято делиться паролями с коллегами, считают, что рассказывающих свои пароли коллегам нужно увольнять.