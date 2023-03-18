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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 13:00

Спрос на специалистов по нейросетям в регионах СЗФО за год вырос на 59%

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 1200 вакансий, в которых упоминают нейросети. Это на 51% больше, чем в начале 2022 года. В регионах СЗФО рост числа вакансий с упоминанием нейронных сетей за год тоже зафиксирован: +59%.

Аналитика вакансий показывает, что чаще всего специалистов по нейросети ищут работодатели из сферы ИТ (76% вакансий от всего объёма по стране), продаж, маркетинга и рекламы, консалтинга, а также искусства и масс-медиа. Самые востребованные профессии в данном случае как у работодателей, так и у самих соискателей: лингвист-разработчик нейросетей, оператор нейросети, графический дизайнер для нейросети, арт-художник нейросети, специалист по разметке данных для обучения нейросетей. Также по 3% вакансий размещают работодатели из сферы строительства и производства. В данном случае компании ищут инженеров по нейросетям.

В разрезе регионов СЗФО после Петербурга (более 300 новых вакансий с начала года) по числу новых предложений о работе, связанных с работой с нейросетью, идет Калининградская область. Здесь работодатели ищут порядка 10 новых специалистов, которые могли бы заниматься нейросетью или её обучением. В данном случае регион находится на 20 месте по России по числу таких вакансий. Также проявляют интерес к нейросетям работодатели из Карелии, Псковской и Новгородской области. На данные регионы в сумме приходится чуть более 3% вакансий с упоминанием нейросети на Северо-Западе.    

«Как правило, работодатели указывают в вакансиях, что им нужны специалисты по нейросетям, которые имеют опыт работы до трех лет (такое требование содержится в 38% вакансий). В 8% предложениях о работе указано, что работодатели готовы рассмотреть кандидатов без опыта. Специалисты с внушительным опытом до 6 лет и более нужны в 29% случаев. Диапазон зарплат в вакансиях, предполагающих работу с нейросетям, на данный момент от 53 448₽ до 152 730₽», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Со стороны соискателей тоже есть интерес к новой области: более 7000 россиян с начала года указали в своих резюме, что у них есть опыт работы с нейросетями. Как правило, это опыт работы, связанный с программированием, обучением нейросетей, разметкой данных для обучения, а также дизайном нейросетей. Также достаточно популярна профессия оператора нейросетей среди россиян. Именно жители СЗФО разместили или обновили с начала года более 1300 резюме, в которых указали, что у них есть опыт работы или обучения нейросетей. Медианная зарплата, которую ожидают такие соискатели, может достигать 100000₽.

Топ актуальных вакансий по работе с нейросетями, Россия:

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