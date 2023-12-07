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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 12:00

Спрос на специалистов по нейросетям за год вырос почти в 3 раза

Аналитика рынка труда показывает, что с января по ноябрь 2023 года российские работодатели разместили более 12,6 тысячи вакансий с упоминанием искусственного интеллекта (ИИ) или нейросетей. Прирост год к году – 2,8 раза.

Исследование рынка труда свидетельствует, что у российского бизнеса растёт интерес к работникам, понимающим как развивать, обслуживать и работать с нейросетями. Так, за неполные 11 месяцев 2023 года на hh.ru было размещено более 12,6 тысячи вакансий, в которых упоминался ИИ. Чаще всего ищут специалистов, умеющих работать с нейросетями компании из Москвы (каждая пятая вакансия в этом году), Петербурга (13% или каждая десятая вакансия с упоминанием нейросетей), Свердловской области и Татарстана. При этом в целом на Северо-Западе страны бизнес опубликовал более 2,2 тысячи вакансий с упоминанием ИИ. Это на 130% больше, чем в 2022 году.

Как правило, специалистов, знающих как работать с нейросетью или для её развития ищут работодатели из ИТ-сферы: 19% или каждая пятая вакансия с начала 2023 года, за год спрос на таких специалистов в этом секторе вырос на 94%. Также по доле вакансий для таких специалистов в топе лидеров оказался финансовый сектор (9% вакансий, что также на 92% превышает прошлогодние показатели). Испытывают спрос в подобных работниках СМИ, маркетинговые агентства, образовательные учреждения, сфера ретейла. 

Наиболее часто функционал работы с ИИ или нейросетями можно встретить в вакансиях для программистов/разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. Примерно с конца весны стали появляться новые специализации, например, промпт-инженеры, AI-тренеры, AI-редакторы. На эти профессиональные роли приходится 2/3 от всего объёма вакансий в этом году.

Между тем есть ряд других профессий, где уже сейчас работодатели требуют от соискателей успешной практики с нейросетями и понимания работы ИИ. Среди примеров встречаются такие актуальные вакансии:

Как уже было сказано, чаще всего работодатели ищут тренеров для нейросетей. А эта работа связана с высокой долей рутинных операций, требует навыков обработки большого объёма информации и текста, поэтому, как правило, работодатели предусматривают удалённый формат и неполную занятость в течение рабочей недели. Зарплаты в таких вакансиях – на уровне 70-100 тысяч рублей.

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