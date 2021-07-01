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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.21 13:00

Спрос на специалистов по вакцинации вырос более чем в два раза

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала динамику вакансий для специалистов, которые непосредственно принимают участие в вакцинации населения.

В апреле-марте 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана «вакцинация населения». В мае-июне количество таких предложений о работе превысило 700, то есть, спрос вырос почти в 2,5 раза. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла – с 35 тысяч рублей до 40 тысяч.

Интересно, что лидером по числу вакансий для специалистов по вакцинации стала отнюдь не Москва, а Новосибирская область (10%), на втором месте – Челябинская область (7%), на третьем – Свердловская область (6%), на четвертом месте – Московская область (5%). Столица заняла лишь пятое место (4%). 

«В регионах СЗФО динамика спроса на специалистов по вакцинации оказалась не такой яркой, как в целом по стране – почти 60 новых вакансий на Северо-Западе в мае-июне. При этом все равно мы фиксируем прирост по числу вакансий в 5 раз по сравнению с мартом-апрелем этого года. Больше всего вакансий для специалистов по вакцинации в мае-июне открыли работодатели Петербурга, второе место разделили сразу несколько регионов (Архангельская, Калининградская, Мурманская, Ленинградская области и Карелия), на третьем месте – Коми, на четвертом – Новгородская область и НАО, на пятом – Псковская область», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Отметим, что соискателей, в навыках которых указана вакцинация населения, не так много – на одну вакансию приходится всего 1,2 резюме, что свидетельствует о дефиците кадров. В целом на одну медицинскую вакансию в России приходится 1,4 резюме, в регионах СЗФО чуть больше – 1,9, резюме, но это все равно ниже нормы в 5–6 резюме на вакансию.

Напомним, количество резюме, в которых соискатели сообщили потенциальным работодателям о прохождении вакцинации от COVID-19, в июне этого года достигло рекордных 10400, что в 2 раза больше, чем в мае, и в 5 раз больше, чем в начале года. Темпы роста упоминаний в резюме о прохождении вакцинации с начала года растёт в среднем на 40% ежемесячно. Очевидно, что соискатели упоминают свой статус вакцинации как дополнительное преимущество при поиске работы.

В июне 2021 в лидерах по числу упоминаний вакцинации находятся соискатели, ищущие работу в сфере продаж, среди рабочего персонала, в строительстве, ИТ, туризме и HoReCa. В аутсайдерах по числу упоминаний вакцинации – соискатели в госслужбе, страховании, инсталляции и сервиса.

 

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