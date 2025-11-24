Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России за год вырос на 34%

Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России в январе-октябре 2025 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании «Авито работа».

По данным платформы, спрос на специалистов рыбной промышленности за год вырос на 34%, а средние зарплатные предложения достигали 94912 рублей в месяц за полный день, сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование.

Наиболее активными темпами работодатели отрасли искали обработчиков рыбы: число вакансий для них за десять месяцев 2025 года выросло в 2,5 раза. Средние зарплатные предложения для них в этом году достигали 72476 рублей в месяц при полной занятости.

Схожая динамика наблюдается и у сотрудников складов предприятий рыбной промышленности, говорится в исследовании. Так, количество открытых позиций в период с января по октябрь 2025 года выросло в 2,4 раза за год, а соискателям предлагали порядка 77009 рублей в месяц при полном рабочем дне.

В тройку лидеров вошли также маркировщики, которые наносят индивидуальные штрихкоды и другие обозначения на готовую продукцию, проверяют соответствие маркировки требованиям и подготавливают партии к отгрузке. В период с января по октябрь 2025 года работодатели стали искать их в 2,4 раза активнее и предлагали специалистам в среднем около 85 тысяч рублей в месяц.