Спрос на специалистов со знанием китайского вырос в два раза — данные hh.ru и ПЭК

На рынке труда в России четыре месяца подряд, с марта 2022 года, наблюдается рост спроса на специалистов, владеющих китайским языком. Об этом свидетельствует исследование hh.ru и мультисервисного оператора логистических услуг, компании ПЭК.

Только за апрель число вакансий для таких специалистов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Логистика вошла в топ отраслей, которые испытывают потребности в сотрудниках, владеющих китайским. Востребованность будет расти и дальше по мере переориентации бизнеса в сторону Азии, которая происходит в условиях действующих санкций и в результате приостановки сотрудничества с западными партнерами.

Число вакансий показало прирост в 58%, год к году. Показатель рос двузначными темпами каждый месяц, причем в апреле — наиболее динамично (в январе — на 42% год к году, в феврале — на 54%, в марте — на 54% и в апреле — на 80%).

Активнее других размещали запросы на поиск кандидатов компании энергетической отрасли (в январе апреле — +300% год к году), компании, занимающиеся управлением активами (+212%), СМИ, рекламные, маркетинговые и PR-агентства (+183%), государственные организации (+167%), предприятия из отрасли тяжелого машиностроения (+118%), производители продуктов питания (+112%), производители и продавцы бытовой техники и электроники, компьютеров и оргтехники (+97%), сельскохозяйственные предприятия (+95%), производители промышленного оборудования, станков и комплектующих (+97%), образовательные учреждения (+67%), логистические компании (+56%) и автопредприятия (+54%).

Самыми высокими темпами в январе-апреле рос спрос на специалистов в области сельского хозяйства (+217% год к году), логистики (+193%), продаж (+156%) и администрирования (+93%), на стажеров и начинающих карьеру молодых специалистов (+76%), на специалистов в области закупок (+73%), управления персоналом (+59%), на журналистов и специалистов по рекламе и связям с общественностью (+58%), а также на юристов (+53%) и бухгалтеров (+37%), на топ-менеджеров (+19%), специалистов в области строительства и недвижимости (17%) и IT-специалистов (+15%).

Наибольшее число вакансий для специалистов со знанием китайского языка в январе-апреле предлагали логистические предприятия, розничные ритейлеры, IT-компании, производители и продавцы бытовой техники и электроники, производители и продавцы непродовольственных товаров народного потребления и поставщики услуг для бизнеса.

Алексей Музеев, директор филиала ПЭК в Китае: «Сотни предпринимателей, оказавшись в условиях санкций и ограничений на работу с европейскими партнерами, переориентируются на альтернативных поставщиков. Объем заявок на перевозки из Китая вырос в ПЭК в 2,5 раза за март-апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост мы наблюдаем в таких категориях как высокотехнологичное оборудование, продукция для сельского хозяйства, запчасти и комплектующие.

Вслед за ростом объёмов ПЭК увеличил штат филиала в Китае на 32% за январь-апрель. К работе присоединились новые клиентские менеджеры, складской персонал и специалисты в области снабжения.

Наибольший спрос в отрасли на менеджеров и логистов со знанием китайского языка и навыками управления цепями поставок в комплексе: от поиска партнера до выстраивания графика снабжения на основе данных о продажах. Это связано с ростом спроса на комплексную логистику из Китая. Импортерам нужно за несколько месяцев полностью перестроиться: подобрать поставщика, проверить качество изделия и оформить сопроводительные документы, разработать график отгрузок и так далее.

Для этого используется модель торгового агентирования. Клиентские менеджеры, логисты выступают для импортеров как консультанты и аналитики: помогают в поиске партнеров, например, способных создать оборудование по чертежам и схемам, сопровождают и контролируют взаимодействие подрядчиков с фабриками и заводами, поясняют особенности оформления сопроводительных документов».