Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

Эксперты hh.ru совместно с компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов техподдержки за год существенно вырос в целом по стране.

Данные аналитики рынка труда показывают, что российские компании стали на 55% чаще искать различных специалистов, умеющих работать, настраивать и развивать системы видеоконференцсвязи.

В разрезе профильных профессий: работодатели 16% чаще по сравнению с прошлым годом стали искать системных администраторов. При этом интересно, что спрос на администраторов, которые в том числе, могут работать с различными системами ВКС, вырос за год сразу на 76%.

Аналогичная ситуация со спросом на специалистов техподдержки: в целом за год спрос на эти кадры вырос на 50%, а вот спрос на этих же специалистов, но уже с прокачанными знаниями в ВКС-сфере выше (+57% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Это продиктовано потребностями крупных предприятий страны, которые с 2022-го года мигрируют на автономные системы, строят собственные сети коммуникаций и подключают к ним десятки тысяч абонентов, что требует привлечения профильных ВКС-специалистов.

В разрезе географии наибольшая потребность в специалистах, умеющих не просто организовать, но и поддержать, а также развивать системы видеоконференций сейчас наблюдается в Москве (число новых рабочих мест здесь год к году выросло на 67%), Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%), Татарстане (+17%), Иркутске (+15%). На эти регионы приходится 2/3 новых вакансий, связанных с системами видеоконференцсвязи на данный момент в стране. По отраслям: на данный момент львиная доля новых рабочих мест, связанных с ВКС, размещают компании из ИТ-сферы, промышленности, строительства, финансовый сектор, а также компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли.

В регионах СЗФО по итогам за второй квартал по сравнению тем же периодом в 2023 зафиксирован спрос на специалистов техподдержки на 30%. Спрос на специалистов, отвечающих за системы видеоконференцсвязи, породил и рост зарплаты. Так, в целом по СЗФО зарплата данных специалистов находится на уровне 48 тысяч, что на 21 тысячу больше, чем в 2023 году. Сильнее всего зарплаты для специалистов по ВКС выросли у Мурманской области (+26 тысяч до 50 тысяч рублей), также в Коми и Архангельской области.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для специалистов техподдержки:

2024 2023 Динамика за год Псковская область 40 000 ₽ 24 000 ₽ 16 000 ₽ Вологодская область 47 500 ₽ 24 100 ₽ 23 400 ₽ Архангельская область 49 800 ₽ 24 000 ₽ 25 800 ₽ Республика Коми 48 500 ₽ 24 000 ₽ 24 500 ₽ Республика Карелия 47 500 ₽ 24 000 ₽ 23 500 ₽ Мурманская область 50 000 ₽ 24 000 ₽ 26 000 ₽ Новгородская область 45 000 ₽ 24 000 ₽ 21 000 ₽ Ленинградская область 47 000 ₽ 24 000 ₽ 23 000 ₽ Санкт-Петербург 61 000 ₽ 55 000 ₽ 6 000 ₽ Калининградская область 47 400 ₽ 24 000 ₽ 23 400 ₽

Также работодатели стали на 95% чаще упоминать «TrueConf» в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать, как работать с автономными ВКС-системами. Согласно данным «Труконф», только в России на автономных ВКС-системах компании проводится ежемесячно свыше 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах, способных осуществлять обслуживание и администрирование российских ВКС-систем. Для помощи с получением необходимых навыков в 2021 году «TrueConf» запустил специальный онлайн-центр сертификации c обучающими курсами. За два года было сертифицировано более тысячи российских ВКС-инженеров.

Более того на рынке труда за год существенно выросла и доля упоминаний CleverMic, Crestron, AMX, Extron, Kramer и т.п. в вакансиях для специалистов в области AV (аудиовизуальных электронных устройств).

На 81% выросла доля вакансий с упоминанием сервиса Extron, который также, по мнению компаний, ищущих специалистов по ВКС, должны знать успешные кандидаты. Кроме того, за год на 17% выросла доля вакансий для специалистов по ВКС с упоминанием AMX, на 3% - Crestron, на 5% - Kramer. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.

Примечательно, что работодатели по сравнению с прошлым годом стали на треть (+31%) чаще искать и разработчиков с опытом работы и знаниями в стеке WebRTC*. Наибольшая потребность в подобных разработчиках в 2024 году фиксируется у работодателей из Москвы. Здесь размещено 56% или каждая вторая подобная вакансия в стране, при этом спрос на разработчиков, умеющих работать с открытым кодом и помогать с организацией ВКС в столице выросла за год на 47%, в Петербурге рост на 29%, в Татарстане - на 25%, в Новосибирской области – на 20%. Эксперты hh.ru и «Труконф» связывают это с появлением большого числа новых сервисов для видеосвязи, построенных на технологии WebRTC, после ухода глобальных игроков из России в 2022-м году. При этом в «Труконф» одним из ключевых направлений в производстве корпоративных ВКС считают разработчиков С++, за 2023 год компания удвоила количество таких специалистов в штате.

Растущий спрос на новых специалистов, умеющих работать с системами видеоконференцсвязи, увеличивает и предлагаемую зарплату для них в вакансиях. Так, сильнее всего за год выросла средняя зарплата в вакансиях для специалистов технической поддержки (+24,7 тысячи рублей до 51,9 тысячи), а наименьший рост среднего дохода зафиксирован в вакансиях для сисадминов (+7,7 тысячи до 66,9 тысячи рублей). Между тем максимальные значения предлагаемой зарплаты сейчас фиксируются в вакансиях для системных инженеров (более 215 тысяч рублей) и сетевых инженеров (более 183 тысяч рублей).

Профессия 1 кв 2023 1 кв 2024 Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год Максимальная предлагаемая зарплата Сетевой инженер 70 400 ₽ 78 800 ₽ 8 400 ₽ 183 300 ₽ Системный инженер 64 100 ₽ 81 700 ₽ 17 600 ₽ 215 100 ₽ Специалист технической поддержки 27 200 ₽ 51 900 ₽ 24 700 ₽ 92 200 ₽ Системный администратор 59 200 ₽ 66 900 ₽ 7 700 ₽ 1330 ₽

* - проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка.

Фото: https://gov-murman.ru