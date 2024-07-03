Яблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцевВсемирный банк перевёл РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.24 14:00

Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

Эксперты hh.ru совместно с компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов техподдержки за год существенно вырос в целом по стране. 

Данные аналитики рынка труда показывают, что российские компании стали на 55% чаще искать различных специалистов, умеющих работать, настраивать и развивать системы видеоконференцсвязи.

В разрезе профильных профессий: работодатели 16% чаще по сравнению с прошлым годом стали искать системных администраторов. При этом интересно, что спрос на администраторов, которые в том числе, могут работать с различными системами ВКС, вырос за год сразу на 76%.

Аналогичная ситуация со спросом на специалистов техподдержки: в целом за год спрос на эти кадры вырос на 50%, а вот спрос на этих же специалистов, но уже с прокачанными знаниями в ВКС-сфере выше (+57% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Это продиктовано потребностями крупных предприятий страны, которые с 2022-го года мигрируют на автономные системы, строят собственные сети коммуникаций и подключают к ним десятки тысяч абонентов, что требует привлечения профильных ВКС-специалистов.

В разрезе географии наибольшая потребность в специалистах, умеющих не просто организовать, но и поддержать, а также развивать системы видеоконференций сейчас наблюдается в Москве (число новых рабочих мест здесь год к году выросло на 67%), Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%), Татарстане (+17%), Иркутске (+15%). На эти регионы приходится 2/3 новых вакансий, связанных с системами видеоконференцсвязи на данный момент в стране. По отраслям: на данный момент львиная доля новых рабочих мест, связанных с ВКС, размещают компании из ИТ-сферы, промышленности, строительства, финансовый сектор, а также компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли.

В регионах СЗФО по итогам за второй квартал по сравнению тем же периодом в 2023 зафиксирован спрос на специалистов техподдержки на 30%. Спрос на специалистов, отвечающих за системы видеоконференцсвязи, породил и рост зарплаты. Так, в целом по СЗФО зарплата данных специалистов находится на уровне 48 тысяч, что на 21 тысячу больше, чем в 2023 году. Сильнее всего зарплаты для специалистов по ВКС выросли у Мурманской области (+26 тысяч до 50 тысяч рублей), также в Коми и Архангельской области.

Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для специалистов техподдержки:

2024

2023

Динамика за год

Псковская область

40 000 ₽

24 000 ₽

16 000 ₽

Вологодская область

47 500 ₽

24 100 ₽

23 400 ₽

Архангельская область

49 800 ₽

24 000 ₽

25 800 ₽

Республика Коми

48 500 ₽

24 000 ₽

24 500 ₽

Республика Карелия

47 500 ₽

24 000 ₽

23 500 ₽

Мурманская область

50 000 ₽

24 000 ₽

26 000 ₽

Новгородская область

45 000 ₽

24 000 ₽

21 000 ₽

Ленинградская область

47 000 ₽

24 000 ₽

23 000 ₽

Санкт-Петербург

61 000 ₽

55 000 ₽

6 000 ₽

Калининградская область

47 400 ₽

24 000 ₽

23 400 ₽

Также работодатели стали на 95% чаще упоминать «TrueConf» в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать, как работать с автономными ВКС-системами. Согласно данным «Труконф», только в России на автономных ВКС-системах компании проводится ежемесячно свыше 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах, способных осуществлять обслуживание и администрирование российских ВКС-систем. Для помощи с получением необходимых навыков в 2021 году «TrueConf» запустил специальный онлайн-центр сертификации c обучающими курсами. За два года было сертифицировано более тысячи российских ВКС-инженеров.

Более того на рынке труда за год существенно выросла и доля упоминаний CleverMic, Crestron, AMX, Extron, Kramer и т.п. в вакансиях для специалистов в области AV (аудиовизуальных электронных устройств).

На 81% выросла доля вакансий с упоминанием сервиса Extron, который также, по мнению компаний, ищущих специалистов по ВКС, должны знать успешные кандидаты. Кроме того, за год на 17% выросла доля вакансий для специалистов по ВКС с упоминанием AMX, на 3% - Crestron, на 5% - Kramer.  Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.

Примечательно, что работодатели по сравнению с прошлым годом стали на треть (+31%) чаще искать и разработчиков с опытом работы и знаниями в стеке WebRTC*. Наибольшая потребность в подобных разработчиках в 2024 году фиксируется у работодателей из Москвы. Здесь размещено 56% или каждая вторая подобная вакансия в стране, при этом спрос на разработчиков, умеющих работать с открытым кодом и помогать с организацией ВКС в столице выросла за год на 47%, в Петербурге рост на 29%, в Татарстане - на 25%, в Новосибирской области – на 20%.  Эксперты hh.ru и «Труконф» связывают это с появлением большого числа новых сервисов для видеосвязи, построенных на технологии WebRTC, после ухода глобальных игроков из России в 2022-м году. При этом в «Труконф» одним из ключевых направлений в производстве корпоративных ВКС считают разработчиков С++, за 2023 год компания удвоила количество таких специалистов в штате.

Растущий спрос на новых специалистов, умеющих работать с системами видеоконференцсвязи, увеличивает и предлагаемую зарплату для них в вакансиях. Так, сильнее всего за год выросла средняя зарплата в вакансиях для специалистов технической поддержки (+24,7 тысячи рублей до 51,9 тысячи), а наименьший рост среднего дохода зафиксирован в вакансиях для сисадминов (+7,7 тысячи до 66,9 тысячи рублей). Между тем максимальные значения предлагаемой зарплаты сейчас фиксируются в вакансиях для системных инженеров (более 215 тысяч рублей) и сетевых инженеров (более 183 тысяч рублей).

Профессия

 

 

1 кв 2023

 

 

1 кв 2024

 

 

Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год

 

Максимальная предлагаемая зарплата

Сетевой инженер

70 400 ₽

78 800 ₽

8 400 ₽

183 300 ₽

Системный инженер

64 100 ₽

81 700 ₽

17 600 ₽

215 100 ₽

Специалист технической поддержки

27 200 ₽

51 900 ₽

24 700 ₽

92 200 ₽

Системный администратор

59 200 ₽

66 900 ₽

7 700 ₽

1330 ₽

* - проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Николай Караченцов. Нет жизни До и После...». Документальный фильм (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прибавкой к зарплате скоро обратятся кладовщики, секретари и офис-менеджеры-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика