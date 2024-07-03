Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%
Эксперты hh.ru совместно с компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов техподдержки за год существенно вырос в целом по стране.
Данные аналитики рынка труда показывают, что российские компании стали на 55% чаще искать различных специалистов, умеющих работать, настраивать и развивать системы видеоконференцсвязи.
В разрезе профильных профессий: работодатели 16% чаще по сравнению с прошлым годом стали искать системных администраторов. При этом интересно, что спрос на администраторов, которые в том числе, могут работать с различными системами ВКС, вырос за год сразу на 76%.
Аналогичная ситуация со спросом на специалистов техподдержки: в целом за год спрос на эти кадры вырос на 50%, а вот спрос на этих же специалистов, но уже с прокачанными знаниями в ВКС-сфере выше (+57% новых вакансий по сравнению с прошлым годом). Это продиктовано потребностями крупных предприятий страны, которые с 2022-го года мигрируют на автономные системы, строят собственные сети коммуникаций и подключают к ним десятки тысяч абонентов, что требует привлечения профильных ВКС-специалистов.
В разрезе географии наибольшая потребность в специалистах, умеющих не просто организовать, но и поддержать, а также развивать системы видеоконференций сейчас наблюдается в Москве (число новых рабочих мест здесь год к году выросло на 67%), Петербурге (+37%), Свердловской области (+29%), Московской области (+20%), а также в Новосибирске (+20%), Татарстане (+17%), Иркутске (+15%). На эти регионы приходится 2/3 новых вакансий, связанных с системами видеоконференцсвязи на данный момент в стране. По отраслям: на данный момент львиная доля новых рабочих мест, связанных с ВКС, размещают компании из ИТ-сферы, промышленности, строительства, финансовый сектор, а также компании из сферы телекома и нефтегазовой отрасли.
В регионах СЗФО по итогам за второй квартал по сравнению тем же периодом в 2023 зафиксирован спрос на специалистов техподдержки на 30%. Спрос на специалистов, отвечающих за системы видеоконференцсвязи, породил и рост зарплаты. Так, в целом по СЗФО зарплата данных специалистов находится на уровне 48 тысяч, что на 21 тысячу больше, чем в 2023 году. Сильнее всего зарплаты для специалистов по ВКС выросли у Мурманской области (+26 тысяч до 50 тысяч рублей), также в Коми и Архангельской области.
Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях для специалистов техподдержки:
|
2024
|
2023
|
Динамика за год
|
Псковская область
|
40 000 ₽
|
24 000 ₽
|
16 000 ₽
|
Вологодская область
|
47 500 ₽
|
24 100 ₽
|
23 400 ₽
|
Архангельская область
|
49 800 ₽
|
24 000 ₽
|
25 800 ₽
|
Республика Коми
|
48 500 ₽
|
24 000 ₽
|
24 500 ₽
|
Республика Карелия
|
47 500 ₽
|
24 000 ₽
|
23 500 ₽
|
Мурманская область
|
50 000 ₽
|
24 000 ₽
|
26 000 ₽
|
Новгородская область
|
45 000 ₽
|
24 000 ₽
|
21 000 ₽
|
Ленинградская область
|
47 000 ₽
|
24 000 ₽
|
23 000 ₽
|
Санкт-Петербург
|
61 000 ₽
|
55 000 ₽
|
6 000 ₽
|
Калининградская область
|
47 400 ₽
|
24 000 ₽
|
23 400 ₽
Также работодатели стали на 95% чаще упоминать «TrueConf» в своих вакансиях в качестве требования, указывая, что будущий работник должен знать, как работать с автономными ВКС-системами. Согласно данным «Труконф», только в России на автономных ВКС-системах компании проводится ежемесячно свыше 10 миллионов групповых видеоконференций. Это количество постоянно растет, как и потребность в квалифицированных специалистах, способных осуществлять обслуживание и администрирование российских ВКС-систем. Для помощи с получением необходимых навыков в 2021 году «TrueConf» запустил специальный онлайн-центр сертификации c обучающими курсами. За два года было сертифицировано более тысячи российских ВКС-инженеров.
Более того на рынке труда за год существенно выросла и доля упоминаний CleverMic, Crestron, AMX, Extron, Kramer и т.п. в вакансиях для специалистов в области AV (аудиовизуальных электронных устройств).
На 81% выросла доля вакансий с упоминанием сервиса Extron, который также, по мнению компаний, ищущих специалистов по ВКС, должны знать успешные кандидаты. Кроме того, за год на 17% выросла доля вакансий для специалистов по ВКС с упоминанием AMX, на 3% - Crestron, на 5% - Kramer. Это связано с растущим трендом на автоматизацию проведения ВКС в компаниях с большим количеством переговорных помещений.
Примечательно, что работодатели по сравнению с прошлым годом стали на треть (+31%) чаще искать и разработчиков с опытом работы и знаниями в стеке WebRTC*. Наибольшая потребность в подобных разработчиках в 2024 году фиксируется у работодателей из Москвы. Здесь размещено 56% или каждая вторая подобная вакансия в стране, при этом спрос на разработчиков, умеющих работать с открытым кодом и помогать с организацией ВКС в столице выросла за год на 47%, в Петербурге рост на 29%, в Татарстане - на 25%, в Новосибирской области – на 20%. Эксперты hh.ru и «Труконф» связывают это с появлением большого числа новых сервисов для видеосвязи, построенных на технологии WebRTC, после ухода глобальных игроков из России в 2022-м году. При этом в «Труконф» одним из ключевых направлений в производстве корпоративных ВКС считают разработчиков С++, за 2023 год компания удвоила количество таких специалистов в штате.
Растущий спрос на новых специалистов, умеющих работать с системами видеоконференцсвязи, увеличивает и предлагаемую зарплату для них в вакансиях. Так, сильнее всего за год выросла средняя зарплата в вакансиях для специалистов технической поддержки (+24,7 тысячи рублей до 51,9 тысячи), а наименьший рост среднего дохода зафиксирован в вакансиях для сисадминов (+7,7 тысячи до 66,9 тысячи рублей). Между тем максимальные значения предлагаемой зарплаты сейчас фиксируются в вакансиях для системных инженеров (более 215 тысяч рублей) и сетевых инженеров (более 183 тысяч рублей).
|
Профессия
|
1 кв 2023
|
1 кв 2024
|
Динамика медианной предлагаемой зарплаты за год
|
Максимальная предлагаемая зарплата
|
Сетевой инженер
|
70 400 ₽
|
78 800 ₽
|
8 400 ₽
|
183 300 ₽
|
Системный инженер
|
64 100 ₽
|
81 700 ₽
|
17 600 ₽
|
215 100 ₽
|
Специалист технической поддержки
|
27 200 ₽
|
51 900 ₽
|
24 700 ₽
|
92 200 ₽
|
Системный администратор
|
59 200 ₽
|
66 900 ₽
|
7 700 ₽
|
1330 ₽
* - проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка.
Фото: https://gov-murman.ru