Спрос на стажёров за 5 лет вырос в 3 раза. Юрист hh.ru рассказал, какую зарплату им должны платить и какие у них есть права

По данным hh.ru, за 5 лет российские работодатели увеличили количество стажировок в 3 раза. С начала этого года компании искали более 91 тысячи стажёров, а зарплата для них выросла более чем на 100% - до 75 тысяч рублей. Одновременно с этим продолжается обсуждение законопроекта, который впервые закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажёр» и введёт для них чёткие правила работы. Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву, рассказал о нюансах данной сферы.

Как долго может длиться стажировка?

Согласно законопроекту, стажировкой предлагается считать работу по срочному трудовому договору, который можно заключить не позднее одного года после завершения учебы, а его максимальный срок ограничен шестью месяцами с обязательным наставничеством. Если по окончании стажировки работодатель берёт стажера на постоянную работу, испытательный срок ему уже не назначат.

Какие проблемы возникают чаще всего у стажёров?

По наблюдениям юриста, сегодня самый частый спор между стажёрами и работодателями возникает из-за того, что стажировка не оформляется документально, а условия её прохождения и оплаты заранее не закрепляются.

«Отсутствие документального оформления стажировки сейчас может стать причиной трудовых споров. Если стажёр докажет фактический допуск к работе, он вправе через суд потребовать признать отношения трудовыми и взыскать в свою пользу зарплату за всё время работы. При этом важно понимать, что стажёр, с которым заключен срочный трудовой договор, не может получать заработную плату меньше МРОТ с учётом установленной договором ставки. Если работник оформлен по ученическому договору, то ему выплачивается стипендия, которая тоже не может быть меньше установленного МРОТ», — пояснил Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

Какие бенефиты есть у стажёров?

Важный нюанс, на который стоит обратить внимание по мнению Кузнецова, заключается в том, что при оформлении срочного трудового договора со стажёром для него действует все льготы и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Работодатель обязан предоставить стажёру отпуск и уплачивать все необходимые страховые взносы и больничные в том же порядке, что и для других работников.