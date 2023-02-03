Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%

Спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков у российских работодателей за год взлетел на 51%. При этом на регионы СЗФО приходится каждое десятое рабочее место по стране для таких специалистов. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, в каких регионах Северо-Запада работодатели больше всего нуждаются в токарях, с чем связан такой спрос, а также какие условия работы предлагаются.

В десятку регионов, где работодатели сильнее других нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках по итогам 2022 года вошли промышленные регионы с сильно развитым производственным и обрабатывающем секторами экономики. Абсолютным лидером по спросу на таких рабочих и числу новых вакансий стал Петербург, обогнав Москву, Московскую и Ленинградскую области: и более 4200 вакансий за год, что на 21% больше, чем потребности местных компаний в 2021 году. Также в десятку лидеров вошли работодатели из Татарстана (более 3 700 вакансий, прирост за год на 32%), Башкортостан (более 3600 вакансий за год, прирост на 54%)

Регион РФ Доля вакансий в РФ Прирост за год Пермский край 3% 81% Самарская область 3% 51% Нижегородская область 4% 53% Москва 4% 41% Свердловская область 4% 73% Челябинская область 4% 80% Московская область 5% 23% Республика Башкортостан 5% 54% Республика Татарстан 5% 32% Санкт-Петербург 6% 21%

Работодатели СЗФО также достаточно активно искали и нанимали токарей и фрезеровщиков на протяжение всего 2022 года: более 7600 вакансий, что на 31% больше, чем в 2021 году. Наиболее яркая потребность в рабочих данных специальностей есть у компаний из Мурманской области (+154% новых вакансий за год), а также в Новгородской области (+58%). В целом за год ни в одном из регионов СЗФО не было сокращения спроса на таких рабочих.

Регион СЗФО Доля вакансий в СЗФО Прирост за год Ненецкий АО 0,1% 50% Республика Коми 1,7% 80% Республика Карелия 2,9% 38% Калининградская область 3,2% 51% Мурманская область 3,3% 154% Архангельская область 3,9% 51% Псковская область 5,9% 30% Новгородская область 6,7% 58% Ленинградская область 16,2% 34% Санкт-Петербург 56,1% 21%

«Отраслевая аналитика показывает, что процессы импортозамещения, изменение и переориентация технологических процессов в промышленном секторе в 2022 году шли очень активно. Основными заказчиками и держателями новых рабочих мест для токарей и фрезеровщиков за год были работодатели из тяжёлого машиностроения: на них приходится 26% вакансий от всего объёма за год и один из самых серьёзных приростов спроса на рабочих (+149%). Чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов (+170% новых вакансий за год по сравнению с 2021 годом). Металлургическая отрасль замыкает тройку лидеров по росту спроса на токарей (+138% за год).

Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

За год изменилась и структура требований в вакансиях для токарей и фрезеровщиков: компании стали больше искать и предлагать работу (+76% новых вакансий) специалистам с опытом от 1 года до 3 лет (соискатели должны иметь хотя бы какой-то опыт в профессии). Вырос спрос на опытных токарей и фрезеровщиков со стажем в профессии до 6 лет (+44%), но при этом упала потребность в начинающих специалистах без опыта (-18%). Также в погоне за ценными кадрами компании стали чаще предлагать стажировки на производстве (+144%) и вахтовый метод работы (+85% новых вакансий для токарей за год).

На фоне растущего спроса работодатели изменили и медианные зарплаты. Так, в Мурманской области токарь сейчас может заработать от 79 023 до 125 862 рублей, что на 16000 рублей больше, чем в январе 2022 года. Аналогичный рост доходов есть во всех регионах СЗФО.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты токарей, регионы СЗФО, в руб: