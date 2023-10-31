Спрос на тренеров в 2023 году вырос на 49%, конкуренция среди соискателей очень высокая

В конце октября в России отмечается День тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.

В конце октября в России отмечается День тренера. Служба исследований hh.ru выяснила, насколько пройти найти работу в качестве тренера, а также какие зарплаты платят в фитнесе сегодня.

С января по октябрь 2023 года российским фитнес-центрам и другим работодателям потребовалось более 20000 тренеров. По сравнению с прошлым годом спрос на этих специалистов в целом по стране вырос на 37%. Наибольшая востребованность у фитнес-центров держится на фитнес-тренеров, тренеров по боксу и единоборствам, а также тренеров по плаванию и танцам.

В регионах СЗФО работодатели в 2023 году искали более 2400 тренеров разных специализаций, что на 49% больше прошлогодних показателей. Наибольший прирост на тренеров на Северо-Западе зафиксирован в Ленобласти (более 200 новых вакансий с начала года, что на 251% больше, чем в 2022). В Мурманской области спрос на тренеров вырос на 215%, в Новгородской области работодатели стали искать тренеров на 167% чаще, в Вологодской области число вакансий для этих специалистов выросло на 161%. Есть потребность в тренерах и в Калининградской области – более 150 новых вакансий с начала года, что также на 152% больше, чем в 2022.

При этом уровень конкуренции среди тренеров на данный момент достаточно высокий. Так, в среднем по стране на одну тренерскую вакансию могут откликнуться 9-10 человек. В регионах СЗФО – также 9 человек. В Петербурге конкуренция ещё выше – более 15 человек на место. В Калининградской области тоже высокая конкуренция среди тренеров за работу – почти 14 резюме на вакансию. В Ленобласти 10-11 человек, в Коми – на одно рабочее место могут претендовать сразу 12 тренеров, в Карелии – 11, в Вологодской области – более 8 человек. Проще всего найти работу в качестве тренера сейчас в Новгородской области (4-5 человек на место, а также в Псковской, Мурманской, Архангельской области и НАО) (наглядно в таблице).

«Повышенный интерес к тренерскому делу может быть связан с достаточно низким порогом входа в профессию: многие интересующиеся спортом люди могут стать тренерами после окончания курсов и получения сертификата об оказании первой помощи. Плюс в фитнес-индустрию достаточно часто идут бывшие спортсмены, которые не хотят оставлять свою профобласть.

Ранее многие аналитики опасались, что после введения более строгих правил и профстандартов в данной области рынка труда может произойти откат и работодатели недосчитаются кандидатов на места тренеров. Сейчас мы видим, что это не так. Тренеры всё больше наполняют рынок, а количество посетителей фитнес-клубов увеличивается. Одна из причин такого роста – возвращение к допандемийной реальности», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая зарплата для спортивного тренера в регионах СЗФО сегодня составляет 60000 рублей, что на 10000 рублей выше, чем годом ранее в это же время. В целом по стране зарплата тренера за год выросла с 57400 до 68965 рублей. Среди регионов СЗФО одни из самых высоких зарплат предлагают тренерам в вакансиях компании из Калининградской области, Мурманской области и Коми.

Однако, во многих случаях зарплата такого специалиста может быть существенно выше, особенно если помимо образования, у него есть определенные личные качества. Особенно часто сейчас работодатели упоминают среди важных навыков для тренеров: наличие сертификата об образовании, сертификата об оказании первой помощи.

Доход тренера тренажерного зала напрямую зависит не только от его знаний, но и умения общаться. В вакансиях для таких специалистов работодатели в числе требований все чаще указывают не только наличие специального образования и спортивного опыта, но и умение находить общий язык с любыми клиентами, владение техниками продаж и готовность вести личные соцсети. Также важно знать физиологию, анатомию, биомеханику, уметь составлять план питания и тренировок, и быть готовым непрерывно обучаться. Специалистам, работающим с детьми, важно уметь находить с ними общий язык, знать основы психологии и обладать такими качествами как спокойствие и ответственность.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/