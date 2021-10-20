Спрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на участковых терапевтов в целом по стране начиная с 2019 года увеличился на 172%, или в 2,8 раза. При этом медицинская сфера испытывает серьёзный кадровый голод – уровень конкуренции среди участковых терапевтов достаточно низкий – около 1 резюме на вакансию, при норме в 5–6.

В целом на регионы СЗФО приходится 8% вакансий терапевтов от общего объёма по стране. Больше всего, кроме работодателей Петербурга и Ленобласти, заинтересованы в терапевтах компании из Архангельской, Новгородской и Псковской областей. Около 4% вакансий на Северо-Западе можно найти в Калининградской и Мурманской областях, ещё 3% в Карелии.

«Работодатели предлагают достаточно плотный рабочий график: на весь день и полную занятость. При этом в 15% предложений о работе для терапевтов есть возможность работать сменно. Также компании предъявляют невысокие требования к стажу работы будущих терапевтов: лишь в 2% вакансий кандидаты обязаны иметь опыт работы по профессии от 3 до 6 лет и более, в 89% работодатели готовы рассматривать студентов медицинских вузов, недавно окончивших образование. Вероятно, готовность принимать на работу начинающих специалистов и недавних выпускников связана в том числе с тем, что работодатели испытывают серьезный спрос на медицинских работников, а активность соискателей остается достаточно низкой: за последнее время на одну вакансию терапевта в среднем приходится 1 резюме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В среднем участковым терапевтам предлагают зарплату около 50 тысяч рублей, что на 1000 больше, чем годом ранее в это же время. На Северо-Западе страны терапевты могут заработать больше: 65 тысяч рублей, что на 63% больше, чем годом ранее. Сами соискатели-терапевты в среднем запрашивают зарплату от 60 до 70 тысяч рублей. При этом на данный момент кандидаты могут найти вакансии с зарплатой от 130 тысяч рублей.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для участковых терапевтов в России: