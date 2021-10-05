Спрос на учителей в Мурманской области вырос на 160% за два года

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, накануне Дня учителя выяснила, как изменился спрос на этих специалистов за два года и выросли ли предлагаемые зарплаты.

Количество вакансий для учителей в Мурманской области выросло почти в 3 раза за 2 года – на 150% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2019 года. По России в целом рост составил 95%. За последний месяц в регионе было открыто около 30 вакансий для учителей, а по стране в целом – почти 9 тысяч. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Мурманской области за два года выросла: с 37500 в сентябре 2019 года до 50 тысяч рублей в 2021 году, что выше среднероссийской, которая за последние 2 года выросла с 32500 рублей до 36200 рублей. Максимальная предлагаемая зарплата в Мурманской области для учителей около 79 тысяч, минимальная – порядка 9600 рублей.

Кстати, по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 4-е место в рейтинге наименее престижных (таковой её считают 4% респондентов). И наоборот – в рейтинге самых престижных профессий учителя оказались на 15 месте (их выбрал 1% респондентов) (подробно на диаграммах).

Рейтинг вакансий для учителей Мурманской области: