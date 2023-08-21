Мурманская область присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес»С 26 августа стартует большой музейный проект «О Севере – знать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.23 13:00

Спрос на учителей в Мурманской области вырос на 43% за год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, накануне начала учебного года выяснила, как изменился спрос на специалистов в сфере образования и науки за год и выросли ли предлагаемые зарплаты.

Количество вакансий для учителей в Мурманской области выросло по итогам июля на 43% по сравнению с июлем 2022. Подобный рост спроса на преподавателей, репетиторов и учителей всевозможных категорий и предметов в первую очередь обусловлен началом подготовки компаний к новому учебному сезону. В целом по России рост составил +39%. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%).

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Мурманской области за год немного выросла: до почти 43557 рублей (рост на 5235 рублей). При этом по России в целом наблюдается более выраженная зарплатная динамика: рост на 5430 рублей (до 42360).

При этом самую большую зарплату преподавателям, учителям и репетиторам на Северо-Западе страны предлагают компании из Ненецкого АО (до 85000), а самые маленькие – в Псковской области (чуть более 32000). За год сильнее всего прибавили в зарплатах для учителей компании из Карелии (+19800 до почти 55000), а также калининградские работодатели (+11000 до почти 37000 рублей). 

«Средняя зарплата, на которую претендуют соискатели в образовательной сфере на данный момент не менее 59000 – 65000 рублей. Подобный зарплатный диссонанс породил определенный тренд: сейчас каждый пятый соискатель, ищущий работу в образовательной сфере на Северо-Западе страны, готов покинуть свой родной регион и переехать в другой ради новой работы. В целом по СЗФО это уже более 4000 человек», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Медианная предлагаемая зарплата в образовательной сфере, регионы СЗФО, 2023:

регион

Средняя предлагаемая зарплата

Динамика за год

Ненецкий АО

85 000 ₽

15 000 ₽

Республика Карелия

54 966 ₽

19 871 ₽

Республика Коми

54 600 ₽

600 ₽

Санкт-Петербург

49 918 ₽

2 331 ₽

Мурманская область

43 557 ₽

5 235 ₽

Ленинградская область

43 088 ₽

7 211 ₽

Калининградская область

36 894 ₽

11 071 ₽

Архангельская область

38 900 ₽

207 ₽

Псковская область

32 137 ₽

83 ₽

Новгородская область

34 900 ₽

788 ₽

 

Россия

42 365 ₽

5 432 ₽

Северо-Западный ФО

42 206 ₽

5 499 ₽

 

Отметим также, что по данным одного из опросов hh.ru, профессия учителя заняла 15 место в рейтинге наиболее престижных (таковой её считают 1% жителей региона). И наоборот – в рейтинге самых мало престижных профессий учителя оказались на 8 месте (их выбрал 7% респондентов).

Топ высокооплачиваемые вакансий для учителей, репетиторов и преподавателей, Мурманская область:

  • Преподаватель английского языка, от 57 000 до 80 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84586705.
  • Педагог-организатор, от 50 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/85173099.
  • Учитель химии (удаленно для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ), до 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/85177147
  • Преподаватель ЕГЭ по информатике (удаленно), от 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/85103912
  • Логопед/репетитор для дошкольников и младших школьников (удаленно), до 100 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/85050900
  • Преподаватель врач-стоматолог-пародонтолог (удаленно), до 100 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84820060
  • Лингвист-преподаватель немецкого языка в Швейцарской языковой школе (удаленно), от 80 000 ₽ до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/84209723.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на учителей в Мурманской области вырос на 43% за год-PRO Валюту (16+)За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 россиян-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило перечень получающих соцвыплаты категорий медиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика