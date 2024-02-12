Спрос на услуги в Мурманской области повысился за счёт увеличения турпотока

После некоторого снижения в декабре потребительская активность на Северо-Западе в январе несколько возросла, в том числе за счёт активизации внутреннего туризма в новогодние праздники в этом году по сравнению с 2023 годом. Предприятия сферы услуг, в частности гостиницы и организации общепита, заявили о повышении спроса, говорится в февральском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«В Мурманской области в новогодние праздники отмечался наплыв туристов по сравнению с прошлым годом. Загрузка туристических объектов в начале января достигала 90%. С учётом роста турпотока в предпраздничные и праздничные дни были запущены дополнительные поезда в Санкт-Петербург и авиарейсы в Калининградскую область», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, подробнее о текущих тенденциях в экономике – в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». При его подготовке использован широкий спектр экономической информации, включая опросы, которые Банк России проводит в рамках мониторинга нефинансовых предприятий (в январе в нём приняли участие около 10 тысяч организаций, 115 из которых работают в Мурманской области). Эти данные Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке.