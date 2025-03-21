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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 12:00

Спрос на водителей такси в Мурманской области за год вырос в 1,2 раза, зарплаты – на 56%

В преддверии Дня водителя такси аналитики hh.ru проанализировали спрос на водителей такси и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

Спрос и зарплата

Динамика вакансий для водителей такси в целом страны достаточно высокая. За последний год работодатели разместили на hh.ru более 21,2 тысячи вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Аналитика hh.ru показывает, что требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в ритейл. Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве – более 2,7 тысяч вакансий, Московской области (2,6 тысячи, или 13% от всего объёма по стране) и Петербурге (2,1 тысячи, или 10% вакансий). В Мурманской области за год спрос на водителей такси вырос на 125%, или в 1,2 раза.

Топ регионов с наибольшим спросом на водителей такси за последний год:

Регион

Число вакансий,

в тыс.

Доля от всего объёма

за последний год

Москва

2,7

13%

Московская область

2,6

13%

Санкт-Петербург

2,1

10%

Краснодарский край

0,9

4%

Ростовская область

0,8

4%

Свердловская область

0,8

4%

Красноярский край

0,6

3%

Республика Татарстан

0,6

3%

Новосибирская область

0,6

3%

Челябинская область

0,6

2%

Самарская область

0,5

2%

Нижегородская область

0,3

2%

Республика Башкортостан

0,3

2%

Воронежская область

0,3

2%

Омская область

0,3

1%

 

В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тысячи рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тысяч), Приморского края (187 тысяч), Волгоградской области (184 тысячи), Красноярского края и Тюмени (по 180 тысяч). В свою очередь в Мурманской области доход водителя такси превысил 165,9 тысячи рублей и за год увеличился на 56%.

Условия и требования

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тысяч вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще.

Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тысячи вакансий. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причём медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тысяч рублей (+34 тысячи за год).

Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тысячи вариантов в целом по стране.

Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. В Мурманской области уровень конкуренции среди водителей такси составляет более 3,7 активных резюме. В данном случае активность местных соискателей даже выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в регионе искали работу около 800 водителей такси.

В свою очередь самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском АО (2,1 резюме на вакансию) и в Мурманской области (3,7). А вот одна из самых высоких конкуренций за работу среди водителей такси наблюдается среди соискателей в Ингушетии (52 активных резюме на вакансию), Туве (32), Чечне (29), Дагестане (21), Республика Алтай (18).

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