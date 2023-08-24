Спрос на железнодорожников за год вырос на 50%, а количество резюме практически не изменилось
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил рынок труда в железнодорожной отрасли. Вакансий в железнодорожной отрасли за год стало больше в 1,5 раза.
Железнодорожная отрасль испытывает нехватку кадров. Основные причины — развитие альтернативных логистических маршрутов, расширение железнодорожной сети и развитие внутреннего туризма. Вакансий в сфере железнодорожных перевозок в целом по РФ за год стало больше в 1,5 раза. Количество резюме выросло всего на 3%. Конкуренция железнодорожников с промышленными предприятиями, строительными, логистическими и добывающими компаниями за персонал как никогда сильна, в первую очередь это касается квалифицированных рабочих.
Топ-7 наиболее востребованных позиций в железнодорожной отрасли в августе (в порядке убывания количества вакансий):
• монтер пути,
• машинист/помощник машиниста электровоза/тепловоза/автомотрисы,
• слесарь по ремонту подвижного состава,
• электромонтер контактной сети/по обслуживанию электрооборудования,
• составитель поездов,
• дежурный по станции/переезду,
• сигналист.
Со сложностями поиска персонала столкнулись не только перевозчики, но и промышленные и добывающие предприятия, имеющие железнодорожные пути необщего пользования.
Топ-5 работодателей, набирающих железнодорожников (сегмент грузоперевозок, в порядке убывания количества вакансий):
• РЖД,
• крупные промышленные компании, имеющие железнодорожные пути необщего пользования,
• логистические компании,
• сырьевые добывающие компании, имеющие железнодорожные пути необщего пользования,
• строительные компании (проектирование и строительство железнодорожной инфраструктуры).