Спрос на железнодорожников за год вырос на 50%, а количество резюме практически не изменилось

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» изучил рынок труда в железнодорожной отрасли. Вакансий в железнодорожной отрасли за год стало больше в 1,5 раза.

Железнодорожная отрасль испытывает нехватку кадров. Основные причины — развитие альтернативных логистических маршрутов, расширение железнодорожной сети и развитие внутреннего туризма. Вакансий в сфере железнодорожных перевозок в целом по РФ за год стало больше в 1,5 раза. Количество резюме выросло всего на 3%. Конкуренция железнодорожников с промышленными предприятиями, строительными, логистическими и добывающими компаниями за персонал как никогда сильна, в первую очередь это касается квалифицированных рабочих.

Топ-7 наиболее востребованных позиций в железнодорожной отрасли в августе (в порядке убывания количества вакансий):

• монтер пути,

• машинист/помощник машиниста электровоза/тепловоза/автомотрисы,

• слесарь по ремонту подвижного состава,

• электромонтер контактной сети/по обслуживанию электрооборудования,

• составитель поездов,

• дежурный по станции/переезду,

• сигналист.

Со сложностями поиска персонала столкнулись не только перевозчики, но и промышленные и добывающие предприятия, имеющие железнодорожные пути необщего пользования.

Топ-5 работодателей, набирающих железнодорожников (сегмент грузоперевозок, в порядке убывания количества вакансий):

• РЖД,

• крупные промышленные компании, имеющие железнодорожные пути необщего пользования,

• логистические компании,

• сырьевые добывающие компании, имеющие железнодорожные пути необщего пользования,

• строительные компании (проектирование и строительство железнодорожной инфраструктуры).