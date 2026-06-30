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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 11:00

Спрос растёт: на проект «Работа рядом» в этом году дополнительно направят 50 млн рублей

Вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили реализацию важного проекта «Работа рядом».

«Когда мы запускали этот проект шесть лет назад, главная задача была простой – дать людям возможность заработать рядом с домом, получить первый трудовой опыт, а муниципалитетам – дополнительные рабочие руки для благоустройства. Сегодня можно уверенно сказать: проект успешно состоялся. За шесть с половиной лет через него прошли уже более 46 тысяч северян, из них: 35 тысяч подростков, 7 тысяч безработных граждан, почти 2 тысячи студентов. Причём для многих ребят это уже стало доброй традицией. 714 школьников участвуют в проекте больше трёх лет подряд, а 69 человек сначала приходили сюда школьниками, а затем вернулись уже студентами», – сказал губернатор Андрей Чибис.
В этом году проект продолжается. На сегодняшний день уже трудоустроены 3537 человек (из них: 2943 подростка, включая 215 детей участников СВО, 281 безработный гражданин, 198 студентов, 111 пенсионеров и 4 молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком).

«Всего в этом году планируем предоставить возможность временного трудоустройства около 8 тысячам жителей региона. Ребята помогают благоустраивать дворы и общественные пространства, занимаются озеленением, ремонтом социальных учреждений, помогают коммунальным службам. Они получают первый опыт работы, понимают цену собственного труда и зарабатывают свои первые деньги. И это достойная заработная плата. При полной занятости участники проекта получают до 62 тысяч рублей в месяц до удержания налога. Для подростков размер выплаты зависит от возраста и продолжительности рабочего времени – порядка 50 тысяч рублей. Мы видим, что спрос на проект растёт и, чтобы дать возможность дополнительно привлечь подростков и молодых людей, выделяем на проект ещё 50 миллионов рублей», – сообщил глава региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, эти средства будут направлены в Мурманск и Кандалакшский округ, где потребность в рабочих местах оказалась выше первоначально запланированной. Губернатор поручил оперативно перевести средства муниципальным образованиям, чтобы они могли продолжить эту работу.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570220/#&gid=1&pid=1

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