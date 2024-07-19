Спутник с оборудованием для идентификации судов на Севморпути выведут на орбиту в 2024 году

Для Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) разработан 3-юнитовый спутник, который будет выведен на орбиту в 2024 году. Учёные и студенты вуза разработают полезную нагрузку, которую поместят на борт космического аппарата. В частности, будет размещено оборудование для идентификации судов в акватории Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба «Sitronics Group», аппарат разработала российская космическая компания «Спутникс» (входит в «Sitronics Group») в рамках федерального научно-образовательного проекта «Space-Pi». Цель проекта — провести исследование влияния факторов космической погоды на системы спутника в приполярных областях, научиться получать и обрабатывать данные о движении судов на Севморпути. Для этого учёные и студенты интегрируют в аппарат детектор космической радиации ДеКоР-2, предназначенный для регистрации рентгеновских фотонов, гамма-квантов и электронов, приемник сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) для получения информации о местоположении и характеристиках морских судов и обзорную камеру с пространственным разрешением 250 метров/пиксель.

Сейчас на функционирование малых спутников значительно влияют факторы космической среды: они могут вызывать деградацию материалов, возникновение объемного электрического заряда на борту, сбои в электронике, нарушение связи спутника с наземной станцией.

«Результаты данного проекта интересны нам и другим участникам космической отрасли с точки зрения своей практической значимости, и в перспективе могут позволить нам увеличить срок активного существования малых спутников на орбите, повысить качество работы систем связи», — прокомментировал генеральный директор «Спутникс» Владислав Иваненко.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».