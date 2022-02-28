Спутник «VIZARD», который разработали школьники, будет изучать дрейф льдов и судоходства в Арктике

Наноспутник «VIZARD-SS1», который позволит школьникам изучать дрейф льдов и безопасность судоходства в Северном ледовитом океане, будет запущен в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Sitronics Group».

«Космический аппарат, разработанный школьниками совместно со специалистами ООО «НИС» и ООО «ВИЗАРД» на базе спутниковой платформы «Орбикрафт-про» 3U компании «Спутникс», будет запущен в 2022 году по программе «Space-PI», - рассказали в пресс-службе. Как отметили в группе, спутник будет иметь размеры кубсата 3U (30х10х10 см). «С помощью наноспутника учащиеся будут изучать направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане», - пояснили там, уточнив, что в качестве полезной нагрузки будут установлены устройства для функционирования международной системы интернета вещей «KINEIS» и систем автоматической идентификации судов.

Для отображения результатов будет использоваться специальное веб-приложение, которое отобразит на карте позицию и трек перемещения передатчика. Более того, в приложении будет видно движение спутника на орбите.

Президент «Sitronics Group» Николай Пожидаев отметил, что проект вместе с автоматической идентификационной системой судов «послужит повышению уровня безопасности мореплавания и эффективности судовождения». В разработке полезной нагрузки приняли участие ученики московских школ № 1522 имени В.И. Чуркина и №2086. Программа «Space-Pi» - научно-образовательный проект по разработке и производству малых космических аппаратов (формата «кубсат») на российской цифровой платформе.