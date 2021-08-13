Спутниковые группировки для доступа к интернету будут запущены в течение 3-7 лет на территории Арктики и Северного морского пути

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме «Цифровая эволюция», пишет «Российская газета». По его словам, решение обусловлено тем, что проводить оптоволокно в эти регионы либо невозможно, либо очень дорого.

«Для этих территорий в горизонте трёх-семи лет, в качестве как раз новой инициативы, для доступа к интернету будут запущены спутниковые группировки», - отметил Чернышенко.