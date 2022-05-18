Сразу четыре региона СЗФО попали в топ-10 регионов, куда хотят приехать россияне в отпуск-2022

За год число желающих и тех, кто может позволить себе отпуск заграницей, в регионах СЗФО упало c 23% до 19%. При этом количество любителей внутреннего туризма по России не изменилось и стабильно составляет половину (49%) от числа всех опрошенных. Служба исследований hh.ru провела массовый опрос россиян и выяснила, в каких регионах страны люди будут отдыхать от работы, а также какие страны стоят в планах на путешествие.

В ходе опроса выяснилось, что среди всех регионов России наиболее подходящими для отпуска 23% опрошенных россиян считают Краснодарский край. На втором - Алтайский край и Республика Крым (по 9%), на третьем месте - Калининградская область и Санкт-Петербург (по 5%). Причём Краснодарский край предпочитают высший менеджмент и специалисты продаж (по 30%), Алтайский край полюбился высшему менеджменту (13%), Крым – рекрутёрам (15%), Калининградская область – бухгалтерам (по 9%), а Санкт-Петербург особенно ценят строители, бухгалтеры и маркетологи (по 7%) (наглядно на диаграмме 1).

Примечательно, что сразу четыре региона СЗФО попали в топ-10, которые россияне планируют посетить во время отпуска в этом году: Петербург, Карелия, Ленинградская и Калининградская области.

Отпускные интересы работников СЗФО достаточно сильно расходятся с ответами жителей других городов. Так, людей интересует отдых и путешествия по Новгородской, Ярославской, Иркутской областям и Чувашии. Более того ещё 6% жителей СЗФО хотят поехать на отдых на Север, в Мурманскую область (наглядно на диаграмме 2).

Если рассматривать заграничный отпуск, то из всех доступных стран 34% опрошенных предпочли бы поехать в Турцию, 25% планируют отпуск на Кипре, 23% - в Таиланде (наглядно на диаграмме 3).