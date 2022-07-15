Сразу два «Атомных Оскара» завоевали работники Кольской АЭС на церемонии награждения лауреатов конкурса «Человек года Росатома-2021»

14 июля в Москве состоялась церемония награждения лауреатов отраслевого профессионального конкурса «Человек года Росатома-2021». Специалисты Кольской АЭС завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу».

Именными часами от генерального директора Алексея Лихачёва, дипломом и статуэткой за первое место в номинации «Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования» награждены Виктор Мигулев – работник цеха централизованного ремонта и Эдуард Врубель в категории «Оператор реакторного отделения станции».

Второе место завоевал Александр Струфелев – мастер электрического цеха, категория «Мастер».

Эксперт в области охраны труда Елена Пескова заняла третье место в номинации «Безопасность в области атомной энергетики и промышленности».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, победители были определены в более, чем 50 номинациях по трем ключевым направлениям – профессии «Росатома», общекорпоративные и специальные, в которых поощрялись личные и коллективные достижения специалистов отрасли. В текущем году на участие в конкурсе было подано рекордное количество заявок – 2855. От работников Кольской АЭС было подано 33 заявки.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.