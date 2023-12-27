Сразу две модельные библиотеки Кольского Заполярья прошли отбор в федеральный проект «Гений места»

В 2024 году точки развития креативных навыков появятся на базе Центральной детской библиотеки Оленегорска и филиала №5 Центральной городской библиотеки Мурманска.

Проект «Гений места» стартовал в 2021 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации в рамках федерального проекта «Придумано в России». Он направлен на развитие креативных индустрий в регионах, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, а также сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России. Подать заявку на конкурсный отбор могут муниципальные и государственные библиотеки страны.

В рамках проекта на базе учреждений-победителей открываются точки концентрации талантов, где местные жители могут получить методическую поддержку кураторов «Гения места». Также в них можно ознакомиться с профильной литературой по одному или нескольким креативным направлениям из 14 доступных – от моды и издательского дела до IT и дизайна.

В Мурманской области к проекту уже присоединились три обновленных при поддержке нацпроекта «Культура» учреждения – филиал №24 Центральной городской библиотеки Мурманска, Центр семейного чтения «Читать вместе!» Ловозерской межпоселенческой библиотеки и Центральная городская библиотека города Апатиты.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, на сегодняшний день в Кольском Заполярье при федеральной поддержке по модельному стандарту обновлено 24 библиотеки в разных уголках региона, а в 2024 году в новом статусе распахнут двери ещё три учреждения культуры.