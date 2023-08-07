Сразу несколько отделений МФЦ Мурманской области ждёт ремонт

Министерство цифрового развития Мурманской области стремится к созданию комфортных условий для посетителей МФЦ при получении государственных и муниципальных услуг. Сейчас в регионе продолжается работа по открытию Центров цифровых компетенций, ремонту помещений МФЦ и расширению спектра предоставляемых услуг.

В 2023 году запланирован ремонт двух отделений многофункциональных центров – работы пройдут в Заполярном и Ковдоре. Кроме этого, в ближайшее время в Кировске и Оленегорске на базе местных отделений МФЦ откроются центры цифровых компетенций «МФЦифра».

«Центры цифровых компетенций создаются в Заполярье в рамках реализации концепции 24/7. Такие центры уже действуют в 10 отделениях МФЦ, ожидаем также открытие в Кировске и Оленегорске», – сообщила заместитель министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова.

Центры «МФЦифра» пользуются популярностью у местных жителей. За первое полугодие 2023 года в них было оказано северянам более 15 тысяч услуг, проведено 76 семинаров.

«В Мурманской области отделения МФЦ также оснащаются «Видеоприёмными», чтобы граждане могли решить вопросы, связанные с получением государственных услуг в ходе видеосеансов с органами власти», – подчеркнула заместитель министра.

Всего в регионе такие видеоприёные созданы на базе 5 отделений многофункциональных центров. Они расположены в Мурманске, Мончегорске, Александровске, Оленегорске и Заозерске.

В текущем году аналогичная видеоприемная будет открыта в отделении МФЦ Североморска, а видеоприемную в МФЦ Оленегорска ждет преображение – она откроет свои двери для посетителей в новом отремонтированном помещении.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, сейчас на территории Мурманской области функционируют 26 объектов сети МФЦ – всего 199 окон приема заявителей.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/d3e/7c6gjt5cao4yw6e2zsto9cbbvi2k2a7w.JPG