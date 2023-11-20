Сразу пять оздоровительных программ по ключевым направлениям разработаны для работников Мурманского морского торгового порта

Они реализуются за счёт средств компании совместно с ведущими лечебными учреждениями Мурманска – клиникой семейной медицины «ФламингоМед» и «Альфа-центр здоровья».

На базе клиники семейной медицины «ФламингоМед» работники компании могут выбрать одно из предлагаемых лечебных направлений. «Будь в тонусе» состоит из комплекса процедур и консультации врача-терапевта. Основные усилия будут направлены на восстановление кровообращения и нервно-мышечной передачи, расслабление мышц, улучшение гибкости позвоночника, купирование болевого синдрома. Дополнительные сеансы озонотерапии позволят восстановить клетки органов и тканей, обогатить организм кислородом, очистить кровь, уничтожить возбудителей инфекционных заболеваний. «Здоровый позвоночник» имеет схожее содержание, но также включает сеансы карбокситерапии, которые позволят улучшить общее состояние, снизят боль, спазм, активируют иммунную защиту организма. В свою очередь, комплекс «Я вижу» особенно актуален для тех, кто проводит большую часть дня за компьютером и предполагает массаж в области воротниковой зоны, который позволит увеличить кровообращение и расслабить мышцы в шейном отделе, что важно для полноценной работы органов зрения. Применение аппарата «Витазор» будет способствовать повышению работоспособности, предупреждению близорукости, восстановлению цвето- и световосприятия, окажет положительное влияние на нервную систему.

Врачи «Альфа – Центр Здоровья» разработали для сотрудников АО «ММТП» комплексные программы обследования по двум направлениям – «Жизнь без головной боли» и «Поджелудочная железа». Они предполагают приём у профильных специалистов: офтальмолога, невролога и эндокринолога, углубленные комплексные исследования указанных систем организма.

«Забота о здоровье наших сотрудников – это одно из ключевых направлений социальной политики нашей компании. Оздоровительные программы, о которых идет речь, разработаны и предложены с учетом наиболее частных обращений наших коллег. Благодаря им, работники предприятий смогут пройти необходимые им обследования», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253758%2Fwall-149919532_3523