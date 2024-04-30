Сразу три диплома завоевали заполярные школьники на заключительном этапе всероссийской олимпиады

В образовательном центре «Сириус» подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Испытания проводились в два тура: теоретический подразумевал решение задач и ответы на тестовые вопросы, практический – работу с образцами, проведение электрофореза и идентифицирование объектов через реакции.

В олимпиаде приняли участие 289 школьников из 83 регионов России, в том числе ученик 11 класса Мурманского политехнического лицея Антон Куликов. Молодой человек не только вошёл в число победителей заключительного этапа олимпиады, но и стал кандидатом в сборную России на Международную биологическую олимпиаду.

В Казани подвели итоги заключительного этапа по литературе, участниками которого стали 331 школьник из 88 регионов России. Испытания также проводились в несколько туров: два письменных и один устный.

Мурманскую область представляли одиннадцатиклассница из Мурманского международного лицея София Овчинникова и десятиклассница из Лицея имени В.Г. Сизова Мончегорска Валерия Реутова. Обе наши участницы удостоены дипломов призера заключительного этапа всероссийской олимпиады.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также их наставникам положена региональная выплата в размере 150 и 100 тысяч рублей за каждое призовое место. Кроме того, обладатели дипломов могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Фото: https://gov-murman.ru