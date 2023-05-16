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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 12:30

Сразу три проекта мурманчан вошли в число победителей Межрегионального конкурса социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания» 2023 года

Решением жюри в номинации «Уютный двор, уютный дом» поддержку получил проект реконструкции входа в социально-реабилитационное отделение в ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения». Инициаторами проекта выступили специалисты учреждения. Проект предполагает ремонт крыльца и входной группы, а также обустройство доступной среды. Это позволит обеспечить более комфортные условия для граждан пожилого возраста и инвалидов, посещающих социально-реабилитационное отделение.

В номинации «Познаем Россию» будет оказана поддержка деятельности Лаборатории локального узора. Суть проекта состоит в том, что на базе Культурного Хаба «Контейнер-холл» планируется организация мастерской по термотрансферной печати. Там будут проходить занятия по стилизации и разработке локального узора, а также состоится выставка работ. Это позволит познакомить творческую молодёжь с узорами Русского Севера и красотами родного края, а также будет способствовать продвижению локальной визуальной культуры Русского Севера, Мурманска, обогащению социально-культурной среды города. Инициаторами проекта выступили представители АНО «Центр городского развития Мурманской области», курирующие деятельность Контейнер-холла.

Также в номинации «Территория здоровья» поддержку получил проект проведения фестиваля «Богатырские игры». Его цель – содействие гармоничному развитию детей в физическом и духовном аспектах и формирование здорового образа жизни. При этом организаторы ставят перед собой задачу повышения у детей интереса к истории Древней Руси и военно-историческому наследию нашей страны, воспитание чувства гордости и уважения к героическим воинским традициям России.

«Отмечу, что все поступившие на конкурс проекты получили высокую оценку, поэтому выбор был действительно непростым. Приходилось искать баланс межу содержанием и требуемыми затратами. Теперь, после подведения итогов конкурса, наступает самый активный этап работы – реализация проектов. Задача их инициаторов – в полном объёме воплотить в жизнь заявленные планы в предусмотренные сроки», - подчеркнула начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «Мурманский морской торговый порт» Галина Чадаева.

Напомним, конкурс «Комфортная среда обитания» проводится ежегодной с 2011 года при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях, Республиках Бурятия и Хакасия. За предыдущие годы грантовая поддержка «СУЭК» и Фонда позволила создать в этих регионах новые общественные пространства, памятные места, спортивные и познавательные локации и многое другое.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251718%2Fwall-149919532_3196

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