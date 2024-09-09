Сразу три выставки областного художественного музея начали свою работу в начале сентября

Выставка постеров графики Николая Константиновича Рериха (1874 – 1947) из собрания музея открыта для посещений в главном здании музея и будет работать по 3 ноября.

Николай Константинович – художник-учёный, художник-литератор, художник-философ. Его художественное наследие огромно: более семи тысяч картин, эскизов декораций, рисунков хранятся в музеях и частных коллекциях многих стран мира. Полотна художника притягательны своеобразием тем и сюжетов, их поэтичностью, глубоким символизмом.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на выставке представлены репродукции картин Николая Рериха из серии «Гималаи», а также его портрет, написанный сыном – Святославом Рерихом.

Живопись Александра Павловича Тарасова (1924-2007). К 100-летию со дня рождения художника из собрания музея открыта для посещений в главном здании музея и будет работать по 6 октября.

Александр Тарасов – самодеятельный художник-фронтовик. Пройдя тяжёлые дороги войны, Александр Павлович оставил для живописи лишь самые чистые и светлые темы: дом, семья, цветущие луга и тихая сельская жизнь. Искренность интонации, поэтическая цельность в изображении действительности создали в его полотнах гармоничный, спокойный и солнечный мир.

А в отделе народного искусства и ремёсел открыта для посещений выставка работ учеников и преподавателей Школы ремёсел. Она будет работать по 29 сентября.

Представлены работы в разнообразных техниках: живопись, лоскутное шитье, декупаж, кружевоплетение, флористика и другие.

Напоминаем, в Доме ремёсел есть возможность пройти обучающие курсы, чтобы своими руками создавать удивительную красоту и в полной мере раскрыть свои творческие способности.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280537%2Fwall-139605315_28025