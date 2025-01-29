Среди аналитиков, врачей и дизайнеров больше всего тех, кто считает, что профессиональное обучение нужно проходить как можно чаще

Каждый второй россиянин готов повышать квалификацию как минимум раз в год. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Респондентам был задан вопрос, как часто в их профессии следует проходить профессиональное обучение.

Каждый пятый россиянин уверен, что в его сфере нужно проходить несколько курсов обучения за год: «Законодательство меняется, и нужно быть в курсе последних изменений, также полезно общаться с коллегами из других организаций»; «С сегодняшними темпами развития экономики и техники необходимо постоянно повышать свой уровень». 1 из 3 опрошенных считает, что повышать квалификацию следует ежегодно. 1 из 5 достаточно совершенствовать профессиональные навыки раз в 2—3 года, каждому одиннадцатому (9%) — раз в 4—5 лет и ещё 1% россиян — раз в 6—10 лет.

Женщины чаще мужчин говорили о том, что следует проходить несколько курсов обучения за год (23% против 16% соответственно). Много учиться готовы и россияне моложе 35 лет (24% против 15% среди тех, кто старше 45 лет).

Среди представителей распространенных профессиональных групп совершенствовать свои профессиональные навыки несколько раз в год считают полезным аналитики (47%), врачи (34%), дизайнеры (32%) и главные бухгалтеры (31%).

Время проведения опроса: 20 декабря 2024 года — 22 января 2025 года.