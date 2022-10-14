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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.22 15:00

Среди главных событий за прошедший месяц отмечен рост индекса промышленного производства в Мурманской области

На Инвестиционном портале Мурманской области опубликован дайджест событий за сентябрь 2022 года, повлиявших на инвестиционный климат в регионе по версии Корпорации развития. Все подробности можно узнать в полной версии нового выпуска.

В сборнике опубликована актуальная информация о ходе реализации важнейших инвестиционных проектов, комментарии руководства региона, федеральных экспертов и независимых лидеров мнений.

Среди главных событий за прошедший месяц отмечен рост индекса промышленного производства в Мурманской области за первую половину 2022 года на 5,5 процента.

Кроме того, стало известно, что в 2023 году из федерального бюджета будет выделено 3 млрд рублей на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Мурманского транспортного узла, развитие которого предполагает создание терминала «Лавна» и ж/д подходов к нему.

Также в сентябре стало известно, что на Печегубском месторождении за три месяца в рамках опытно-промышленной разработки добыли более 165 тысяч тонн руды.

А команда региона успешно представила перспективные проекты, планируемые к реализации в Мурманской области в рамках механизма государственно-частного партнёрства.

Среди них: арктический аквапарк и манеж с полноразмерным футбольным полем в Мурманске.

Ещё одной новостью, привлекшей внимание к Мурманской области на международном уровне, стало заявление о том, что Белоруссия планирует переориентировать часть экспорта калийных удобрений на порты Мурманска. Об этом стало известно по итогам встречи главы региона Андрей Чибиса и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Минске.

В сентябре количество резидентов Арктической зоны в Мурманской области увеличилось на 9, до 173. Новые инвестпроекты в сферах промышленности, девелопмента, туризма и общественного питания резиденты планируют реализовать в Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Кольском и Кандалакшском районах.

Один из резидентов с помощью арктических льгот планирует производить материалы для нужд строительных организаций в Кольском районе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в совокупности новые проекты c учетом заключенных в сентябре дополнительных соглашений с действующими резидентами принесут порядка 700 млн рублей инвестиций и более ста рабочих мест.

Примечательно, что соглашение о реализации 500-го юбилейного проекта с помощью суперльгот было подписано на полях Дня Арктического инвестора в Мончегорске.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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