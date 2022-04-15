Среди нас есть люди, которые немного по-другому видят этот мир – подведены итоги Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура»

В Мурманске завершился Международный форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура», цель которого - помочь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проявить свои творческие способности. Форум проходил 13–14 апреля.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на форуме состоялись дискуссии и круглые столы, прошел кинофестиваль и мастер-классы. В областном Дворце культуры народного творчества имени Кирова, ставшим главной площадкой форума, открылись выставки картин художников с ограниченными возможностями Ивана Галаничева и Сергея Басалаева, а также художников из Швеции.

В конкурсной программе кинофестиваля, фильмы которого посвящены проблемам инклюзивности, участвовали 14 работ разных жанров, победителей выбирали зрители, которые бесплатно посещали показы.

Гран при кинофестиваля получил фильм режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» (12+).

Лауреатом кинофестиваля стал документальный фильм шведского режиссера Валентины Свенссон «Вселенная – Сергей Басалаев» (12+).

Фильм - о человеке, который родился с тяжелой формой ДЦП, его тело полностью парализовано, но Сергей — боец, писатель и талантливый художник.

Также лауреатом кинофестиваля признан документальный фильм режиссера Алексея Сизова «С надвинутым на глаза небом» (12+), студия БФ «Антон Тут Рядом» и Шаньгина Марина (ИП). «Антон тут рядом» — так называется благотворительная организация в поддержку людей с аутизмом, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году. В ней есть одноименный оркестр, состоящий из людей с расстройствами аутистического спектра.

Главной мыслью форума, которую эксперты высказали в ходе панельной дискуссии, стало то, что люди с ОВЗ должны овладеть необходимым набором компетенций и профессиональных навыков, чтобы реализовать себя, участвуя в повседневной жизни наравне с другими, и приносить пользу обществу.

«Сейчас крайне важно, чтобы люди с инвалидностью учились и получали определенные компетенции, — сказал незрячий путешественник Владимир Васкевич, который делает свое трэвел-шоу «Куда глаза не глядят» в поездках по разным странам и регионам России. — У незрячего человека, потому что он не видит, развивается память, коммуникации, это все потенциально может превратиться в работу. Он может стать переводчиком, математиком. У меня несколько незрячих знакомых работают в крупных компаниях, другие работают переводчиками, в том числе и синхронными». Владимир Васкевич также считает, что для человека с инвалидностью очень важно быть наравне со здоровыми людьми, учиться и расти в обычной среде.

«Самый неправильный термин, который мы очень часто употребляем — «люди с ограниченными возможностями» и на этом ставится точка. На самом деле, у аббревиатуры есть ещё одна буква — О, В и З — «люди с ограниченными возможностями здоровья». И вот так это звучит абсолютно нормально, но при этом мы говорим о безграничных возможностях человека в принципе. Мне очень хочется, чтобы любой человек, который в силу своих должностных обязанностей, возможностей, места работы понял, что рядом есть люди, которые немного по-другому видят этот мир. Задача — увидеть в них равных партнеров», — высказал свое мнение министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Об этом говорил и Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», который привез на форум свою режиссерскую работу «Нормальный только я» (12+) — комедию, в которой наравне с актерами играют дети с особенностями здоровья.

Во время съёмок режиссёр видел, как здоровые и особенные дети начали не только рабочее, но и все остальное время проводить вместе. «У нас в одной из главных ролей играл Сергей Кутергин, вы его знаете по «Камеди клаб», это парень с синдромом ДЦП. Он очень много выступает в стендапе». Он себя вообще никак не ограничивает, не относит к особенным. Он говорит, что у меня просто ДЦП. Его мама отдала в общеобразовательную школу», — сказал он.

Кстати, на двух кинопроказах фильма Антона Богданова был полный аншлаг. Зрители очень благодарили режиссёра за доброе кино.