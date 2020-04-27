Среди пациентов Кольской ЦРБ нет больных с подтверждённым положительным тестом на коронавирус

По информации главного врача Кольской ЦРБ Бориса Гришко, 10 апреля в медучреждении были дополнительно развернуты койки в отделении общей терапии.

На данный момент в нём проходят лечение 60 пациентов с различными видами пневмоний. В ЦРБ, в особой «красной зоне», они параллельно проходят тестирование. В случае выявления COVID-19 таких пациентов отправляют на лечение в другие специализированные учреждения Мурманской области.

В терапевтическом отделении КЦРБ работает 8 врачей и 18 медицинских сестер. В отделении соблюдаются жёсткие меры карантинной безопасности. Медперсонал дежурит по 12 часов. До и после смены медики проходят обязательную санитарную обработку. Работы ведутся только в одноразовых комбинезонах, респираторах и защитных очках, потом их дезинфицируют и утилизируют.

На данный момент в терапевтическом отделении КЦРБ установлены четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких. Для лечения пока задействованы только два, остальные в резерве.

При этом в медучреждении заверили, что при необходимости региональный Минздрав готов в кратчайшие сроки доставить в Кольскую ЦРБ дополнительные аппараты ИВЛ. Место для них есть.

При этом в районной больнице продолжает работать инфекционное отделение. На данный момент в нём находятся 20 пациентов. Это заболевшие с диагнозом грипп и ОРВИ. Среди них нет носителей новой коронавирусной инфекции. Лечением подобного заболевания занимаются на базе Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина.

Не подтверждена информация и о якобы зараженных сотрудниках Кольской ЦРБ. Подозрение на COVID-19 было у четырёх сотрудников учреждения. Однако двойное тестирование уже показало отрицательный тест у одного из медиков. В остальных трёх случаях результаты повторного тестирования будут известны чуть позже.

Продолжает работать на базе ЦРБ и паллиативное отделение. В нём находятся 12 пациентов.