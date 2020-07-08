Среди победителей IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» есть школьники и студенты Мурманской области

7 июля в Санкт-Петербурге состоялось итоговое заседание Организационного комитета IV Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!».

В заседании приняли участие: помощник полномочного представителя Президента РФ Евгений Карпичев, руководители комитетов по образованию регионов Северо-Западного федерального округа, а также представители Стратегического партнерства «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя Президента РФ.

Открывая заседание, помощник полномочного представителя Президента РФ Евгений Карпичев отметил: «Месяц назад Президент России В.В. Путин внёс в Государственную Думу поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Глава государства предложил закрепить на законодательном уровне, что воспитание подрастающего поколения должно быть направлено на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества». Цель конкурса сочинений «Я - гражданин России!» полностью соответствует решению задач, поставленных перед системой образования, а идея его проведения была поддержана полномочным представителем Президента Российской Федерации А.В. Гуцаном».

В ходе заседания были утверждены результаты работы окружной экспертной комиссии, которая определила 44 лауреата конкурса по 11 регионам и 4 возрастным группам. Кроме того, Оргкомитет подвел итоги онлайн голосования в рамках конкурса, которое проходило на информационном портале Стратегического партнерства «Северо-Запад» и завершилось 15 июня. По его результатам определены 3 работы, набравшие наибольшее количество голосов. Их авторы также признаны лауреатами конкурса.

Среди победителей – 4 представителя Мурманской области, в том числе студентка Мурманского педагогического колледжа Моисеева Виктория, которая не только одержала победу в своей категории по региону, но и показала лучший результат в этой категории по всему Северо-Западному федеральному округу (257 баллов).

Евгений Карпичев отметил, что по уже сложившейся традиции, по итогам конкурса будет издан сборник лучших сочинений. А награждение лауреатов конкурса и их педагогов в этом году планируется провести сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева подчеркнула: «Отрадно осознавать, что конкурс «Я - гражданин России!» стал значимым межрегиональным образовательным проектом. Для нас также важно, что качество работ растёт год от года (это видно и по оценкам, и по содержанию самих работ). В 2020 году абсолютное большинство сочинений затрагивает тематику Великой Отечественной войны, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Через эту тему, подвиг нашего народа и страницы истории своих семей участники конкурса раскрывают вопросы гражданственности, долга гражданина перед своей Родиной».