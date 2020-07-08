Ресурс реакторной установки атомохода «Ямал» продлён до 200 тысяч часовВ Мурманске и Североморске вводятся ограничения на плановый медицинский приём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.07.20 08:45

Среди победителей IV Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» есть школьники и студенты Мурманской области

7 июля в Санкт-Петербурге состоялось итоговое заседание Организационного комитета IV Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России!».

В заседании приняли участие: помощник полномочного представителя Президента РФ Евгений Карпичев, руководители комитетов по образованию регионов Северо-Западного федерального округа, а также представители Стратегического партнерства «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя Президента РФ.

Открывая заседание, помощник полномочного представителя Президента РФ Евгений Карпичев отметил: «Месяц назад Президент России В.В. Путин внёс в Государственную Думу поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Глава государства предложил закрепить на законодательном уровне, что воспитание подрастающего поколения должно быть направлено на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества». Цель конкурса сочинений «Я - гражданин России!» полностью соответствует решению задач, поставленных перед системой образования, а идея его проведения была поддержана полномочным представителем Президента Российской Федерации А.В. Гуцаном».

В ходе заседания были утверждены результаты работы окружной экспертной комиссии, которая определила 44 лауреата конкурса по 11 регионам и 4 возрастным группам. Кроме того, Оргкомитет подвел итоги онлайн голосования в рамках конкурса, которое проходило на информационном портале Стратегического партнерства «Северо-Запад» и завершилось 15 июня. По его результатам определены 3 работы, набравшие наибольшее количество голосов. Их авторы также признаны лауреатами конкурса.

Среди победителей – 4 представителя Мурманской области, в том числе студентка Мурманского педагогического колледжа Моисеева Виктория, которая не только одержала победу в своей категории по региону, но и показала лучший результат в этой категории по всему Северо-Западному федеральному округу (257 баллов).

Евгений Карпичев отметил, что по уже сложившейся традиции, по итогам конкурса будет издан сборник лучших сочинений. А награждение лауреатов конкурса и их педагогов в этом году планируется провести сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева подчеркнула: «Отрадно осознавать, что конкурс «Я - гражданин России!» стал значимым межрегиональным образовательным проектом. Для нас также важно, что качество работ растёт год от года (это видно и по оценкам, и по содержанию самих работ). В 2020 году абсолютное большинство сочинений затрагивает тематику Великой Отечественной войны, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Через эту тему, подвиг нашего народа и страницы истории своих семей участники конкурса раскрывают вопросы гражданственности, долга гражданина перед своей Родиной».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Евгений Весник. Живите нараспашку!». Документальный фильм (16+)16:20«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:05«Адмиралъ». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Премьер Михаил Мишустин продлил выплату повышенных пособий по безработице до конца лета-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,1 рубля, доллар теряет 93 копейки-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Гарантирующий поставщик электроэнергии «гарантировано» лишает северян горячей воды-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Регионам выделят 4,1 млрд рублей на помощь безработным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 166 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика