Среди предприятий Мурманской области растёт популярность электронных марок: с начала года с ними отправлено более 620 тысяч писем

Популярность сервиса российской почты «Знак онлайн-оплаты» среди организаций и предприятий Мурманской области выросла на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2022 года клиенты отправили более 620 тысяч писем с помощью электронных знаков оплаты, которые являются эквивалентом традиционных почтовых марок.

Вместо привычных бумажных марок на конверты наносится QR-код с ключевой информацией об отправлении.

«Почта России развивает и совершенствует услуги, переводя их в цифровой формат, чтобы они были простыми и удобными для корпоративных клиентов. Теперь клиент может не только быстро подготовить отправления, но и сэкономить на бумажных марках», — пояснил заместитель директора по коммерции УФПС Мурманской области Артур Берекетов.

Такая система действует для регистрируемой письменной корреспонденции. Воспользоваться функционалом могут юридические лица – корпоративные клиенты, заключившие единожды договор с «Почтой России» на сайте https://dogovor.pochta.ru.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития Мурманской области, в состав УФПС Мурманской области входят три почтамта — Апатитский, Кольский и Мурманский. На территории области действуют три передвижных почтовых отделения и 149 стационарных, из которых 103 — городские и 46 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 33 почтовых отделения.



Фото: https://gov-murman.ru