Среди россиян больше тех, кому дарить подарки приятнее, чем получать их

В преддверии Нового года сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, что россияне любят больше — дарить или получать подарки. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52%). Среди оставшихся лидируют дарители: 28% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, 11% больше нравится принимать презенты, 9% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующим: «Приятно дарить радость и испытывать ее самой». Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (32 и 23% соответственно): «Мне нравится дарить подарки, когда я вижу счастливые глаза тех, кому я сделал подарок. Если ещё и угадал с ним — просто бесценно».

Чем старше респонденты, и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать. Среди россиян, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.

Время проведения: 11—16 ноября 2022 года.