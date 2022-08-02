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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 10:00

Среди жителей других регионов «Гектар Арктики» больше всего интересует жителей Москвы и Санкт-Петербурга

Вчера  на оперативном совещании и.о. министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко представила итоги первого года работы программы «Гектар Арктики». Мурманская область является лидером среди всех регионов Арктики как по количеству поданных заявлений, так и по количеству предоставленных участков.

Со старта программы в Мурманской области подано 4506 заявлений, предоставлено 1992 земельных участка, 589 заявлений находятся в стадии заключения договора.

Интерес к нашей Арктике заметен и у жителей других регионов. С 1 февраля этого года подано более 378 заявлений. Наибольшим спросом земельные участки пользуются у жителей Москвы и Московской области (129 заявлений), Санкт-Петербурга (118) и Ленинградской области (37). Из всего поданного объема – 284 заявления поступило именно оттуда. География остальных заявителей обширна – Челябинская, Кировская, Ростовская, Тамбовская, Новосибирская области, Республики Карелия, Татарстан, Хакасия, Северная Осетия.

Чаще всего участники программы планируют использовать свои участки для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства и личного подсобного хозяйства, ведения деятельности в сфере туризма, гостиничной деятельности, спорта и отдыха.

На сегодняшний день в области действует широкий круг мер финансовой поддержки, который адаптирован для участников программы «Гектар Арктики»: «Губернаторский стартап», грантовая поддержка граждан и предпринимателей, целевые гранты на развитие любой бизнес-идеи, в сфере сельского хозяйства, на развитие семейных животноводческих ферм, субсидии субъектам туриндустрии, осуществляющим деятельность в сфере экологического туризма и на развитие придорожного сервиса, субсидия на строительство дома – программа «Свой дом в Арктике».

В рамках программы «Гектар Арктики» на участие в новой программе поддержки «Свой дом в Арктике» уже подано 9 заявок, из которых по 1 млн рублей получили 3 участника.

Получателями «Губернаторского стартапа» уже стали четыре участника программы «Гектар Арктики». Полученные гранты до 1 млн рублей пойдут на реализацию проектов туриндустрии. Один из проектов уже реализован не территории Ловозерского района, сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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