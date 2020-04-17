Среди жителей Кольского района нет не одного инфицированного коронавирусом

Эти данные были озвучены 17 апреля на еженедельном заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Провёл его глава администрации Кольского района Александр Лихолат. В режиме видео-конференц-связи главы муниципальных образований, руководители социальных служб, коммунальщики, медики, полицейские и сотрудники МЧС обсудили оперативную обстановку на подведомственной территории.

По данным регионального оперативного штаба на 23 часа 30 минут 16 апреля в Мурманской области подтверждено 318 случаев заболевания коронавирусом, из них 229 в Кольском районе. Все инфицированные это работники и подрядчики, задействованные на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений.

На территории сельского поселения Междуречье продолжает действовать режим «ЧС». Он был введён ещё 11 апреля. Сейчас рядом со стройкой развернут аэромобильный госпиталь МЧС.

Продолжают действовать в Кольском районе и три временных пункта пропуска. Въезд ограничен в Териберку, Ура-Губу и Белокаменку. Меры направлены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии и не допустить инфицирования жителей.

Территорию поселка Белокаменка регулярно патрулируют полицейские, Росгвардия и ЧОП. По данным ОМВД, только за последние несколько дней сотрудники правопорядка оформили в Кольском районе на нарушителей самоизоляции 22 протокола об административном правонарушении.

Продолжают работать на территории Кольского района и три обсерватора. Все граждане находятся на изоляции и не покидают территорию учреждений.

Во время совещания было отмечено, что обсерваторы предназначены именно для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей самостоятельного изолированного проживания. То есть обсерватор принимает только здоровых жителей Заполярья, которые здесь проходят обследования под контролем медиков. Опасности для населения, которые проживают в этих же посёлках, обсерваторы не представляют.

Обсудили на совещании и работу дошкольных и образовательных учреждений района. Заместитель главы – начальник Управления образования Ирина Непеина доложила о том, что на сегодняшний момент в 10 детских садах муниципалитета открыты 16 дежурных групп. Всего их посещает 113-117 ребят.

Исправляется в районе и ситуация связанная с дистанционным обучением школьников. На данный момент порядка 160 обучающихся не имеют необходимой техники для онлайн-занятий. На помощь ученикам пришли члены регионального штаба партии «Единая Россия», которые уже в ближайшее время передадут ребятам компьютеры. Подчеркивается, что в первую очередь технику для занятий получат выпускники 9 и 11 классов, которые активно готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Эффективно работает в Кольском районе и группа по оказанию помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. Волонтёры и социальные работники уже отработали 78 обращений по доставке пенсионерам необходимых продуктов и лекарств.

Помогает район и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В эти списки попали 44 семьи. Из них более 30 уже получили бесплатные продуктовые наборы.

Параллельно волонтёры, социальные работники и члены регионального отделения «ОНФ» продолжают обзванивать одиноких пенсионеров, ветеранов и детей войны. Таких жителей в Кольском районе более 800. Им также предлагают помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств.

Присоединился Кольский район и к акции «Тележка добра». Полки с бесплатной продукцией появились в магазинах «Твой» в Коле и «Евророс» в Мурмашах.

Обсудили на заседании и подготовку района к предстоящим паводкам. Александр Лихолат подчеркнул, что коммунальщики уже сейчас должны бросить все силы на расчистку от снега дорог, дворовых территорий и тротуаров.

Вызывает опасение и состояние карьеров в районе реки Большая Лавна. Пока сооруженная дамба сдерживает напор, и талые воды не попадают в водозабор населенных пунктов Минькино и Белокаменка.

Специалисты профильных отделов администрации ежедневно мониторят ситуацию, при необходимости дорогу к карьерам закроют для проезда большегрузных машин. Ведётся наблюдение и за дамбами бывших пометохранилищ птицефабрик «Снежная» и «Мурманская.

Глава районной администрации также отметил, что, несмотря на режим самоизоляции, в муниципалитетах начинается подготовка к празднованию 9 мая. И хоть официально в стране все торжественные и массовые мероприятия перенесены на более позднее время, города и посёлки района всё равно украсят к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. При этом сам праздник ветераны, их дети и внуки отметят дома, сообщает администрация Кольского района.