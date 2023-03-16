Среднедушевое недельное потребление рыбы у северян составило 344 грамма, что соответствует минимальной норме - Мурманскстат

Как утверждают диетологи и врачи, польза рыбы для организма человека неоценима. Она является отличным источником питательных веществ. Ценной составной частью рыб, особенно океанических, является белок, жир, богатый витаминами А и D, минеральные элементы, среди которых фосфор, кальций, калий, натрий, магний, йод и фтор.

Мурманскстат сообщает, что потребление рыбы и морепродуктов в среднем на душу населения в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2021 году составило 17,9 килограмма. Годом ранее этот показатель был больше – 18,5.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в неделю нужно съедать минимум три порции рыбы. Таким образом, среднедушевое недельное потребление рыбы у северян составило 344 грамма, что соответствует минимальной норме.

Лидеры потребления рыбы и рыбных продуктов в СЗФО представлены на инфографике, подготовленной специалистами Мурманскстата. Менее активно включали рыбу в свой рацион жители Ленинградской области – 14,0 килограммов в среднем на человека в год, а также Новгородской и Псковской областей – по 16,0 килограммов.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240057%2Falbum-188169427_00%2Frev