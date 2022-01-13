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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.22 14:30

Среднемесячная температура воздуха в декабре по Мурманской области была ниже климатической нормы

Специалисты Мурманского УГМС подготовили обзор метеорологических условий по нашему региону за декабрь 2021 года. Как следует из обзора, среднемесячная температура воздуха в декабре по Мурманской области составила от -6,2 до -13,3°, что ниже климатической нормы на 0,1-2,1°, местами на крайнем севере выше нормы на 0,1-1,4°. Осадков за месяц выпало от 25 до 72 мм, что на большей части территории составляет 86-189%, местами на севере области 76-79% месячной нормы осадков.

В начале первой декады декабря Кольский полуостров находился под влиянием циклона, смещающегося с Вологодской области на север Архангельской области. В этот период преобладала ветреная со снегом погода, днём температура воздуха повышалась до -1-5°. В дальнейшем погоду нашего региона определял антициклон, который, усиливаясь, смещался с Баренцева моря на север Скандинавии и далее на Карелию и Вологодскую область. По Мурманской области установилась холодная без существенных осадков погода, в период 5-6 декабря и ночью 8 декабря местами наблюдался сильный мороз: отмечалась минимальная температура воздуха -33-35°, ночью 6 декабря в районе ГМС Каневка -40,2°. Среднедекадная температура воздуха была ниже нормы. Осадков, на большей части территории, выпало меньше декадной нормы.

В начале второй декады декабря погоду нашего региона определяла северо-западная периферия антициклона с центром в районе Среднего Поволжья, а в дальнейшем – циклонов, смещающихся с Атлантики вдоль Норвежского побережья и с севера Скандинавии на Московскую область. По Мурманской области преобладала облачная со снегом погода, высота снега за декаду увеличилась на 11-14 см. В течение декады температура воздуха составляла в ночные часы -4-9°, в отдельные дни при прояснениях -11-14°, в конце декады на востоке области до -24°, днём-2-7°, в конце декады местами до -8-16°. Среднедекадная температура воздуха была выше нормы. Осадков, на основной части территории, выпало больше декадной нормы.

В третьей декаде декабря наш регион находился, в основном, под влиянием циклонической деятельности. Наиболее активный циклон в первой половине декады сместился с Баренцева моря на Кольский полуостров и принес обильные снегопады на север нашего региона. За период 22, 23 декабря и ночь 24 декабря на крайнем севере Мурманской области выпало от 22 до 38%, в районе нп.Ура-Губа 60% месячной нормы осадков, высота снега за этот период местами увеличилась12-37 см. В течение декады Кольский полуостров находился, в основном, в холодной воздушной массе и в отдельные периоды температура воздуха местами понижалась до -24-34°. Наиболее высокая температура воздуха (-2-7°) наблюдалась в конце декады с адвекцией более теплой воздушной массы. Среднедекадная температура воздуха была на большей части территории ниже нормы, местами на крайнем северо-западе и юго-западе области выше нормы. За декаду осадков выпало, в основном, больше декадной нормы.

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