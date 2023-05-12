Среднестатистический отпускной бюджет у россиян за год вырос до 46 тысяч рублей на человека за неделю

Самые большие расходы на отпуск у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 13 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Планируя недельный отпуск, среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тысяч рублей на человека. Почти каждый третий (30%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тысяч рублей, тогда как запросы к отпуску мечты, напротив, чуть снизились. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. и вернулось к уровню 2021 года.

Больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы — в среднем 55 тысяч рублей на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тысяч), на третьем — Екатеринбург (48 тысяч рублей).

За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска. При этом самый заметный рост предполагаемых расходов на отдых зафиксирован в Краснодаре (в среднем на 7 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и на 12 тысяч по сравнению с 2021-м) и Казани (на 7 тысяч рублей за год и на 8 тысяч за два года).

Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы — у жителей Москвы и Красноярска (по 170 тысяч рублей на человека за неделю), а также Ростова-на-Дону (167 тысяч). Стоимость идеального отдыха больше всего выросла в Уфе (на 10 тысяч рулей по сравнению с прошлым годом).

Время проведения опроса: 12 апреля — 10 мая 2023 года.