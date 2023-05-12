13 мая в Мурманске пройдёт общегородской субботникГрузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 3,4%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.23 15:00

Среднестатистический отпускной бюджет у россиян за год вырос до 46 тысяч рублей на человека за неделю

Самые большие расходы на отпуск у жителей Москвы, Красноярска и Екатеринбурга. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 13 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Планируя недельный отпуск, среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тысяч рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тысяч рублей на человека. Почти каждый третий (30%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тысяч рублей, тогда как запросы к отпуску мечты, напротив, чуть снизились. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. и вернулось к уровню 2021 года.

Больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы — в среднем 55 тысяч рублей на одного человека на неделю. На втором месте — Красноярск (50 тысяч), на третьем — Екатеринбург (48 тысяч рублей).

За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска. При этом самый заметный рост предполагаемых расходов на отдых зафиксирован в Краснодаре (в среднем на 7 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом и на 12 тысяч по сравнению с 2021-м) и Казани (на 7 тысяч рублей за год и на 8 тысяч за два года).

Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы — у жителей Москвы и Красноярска (по 170 тысяч рублей на человека за неделю), а также Ростова-на-Дону (167 тысяч). Стоимость идеального отдыха больше всего выросла в Уфе (на 10 тысяч рулей по сравнению с прошлым годом).

Время проведения опроса: 12 апреля — 10 мая 2023 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-Правовая консультация (18+)Почему аванс за май будет меньше, чем в другие месяцы? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Медпросвет». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Среднестатистический отпускной бюджет у россиян за год вырос до 46 тысяч рублей на человека за неделю-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,36 рубля, доллар - почти на 1,32 рубля-PRO Энергетику (18+)Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и губернатор Андрей Чибис дали официальный старт промышленной эксплуатации Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)В России начали действовать новые штрафы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика