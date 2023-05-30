Среднестатистический россиянин считает, что работает эффективнее коллег и много эффективнее своего руководства

Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический россиянин оценивает в 81%, коллег — в 72%, начальства — в 62%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 5300 респондентов из всех округов страны.

Свой личный коэффициент полезного действия на работе россияне в среднем оценивают достаточно высоко — на 81%. При этом каждый пятый (22%) убеждён, что, вопреки законам физики, его КПД превышает 100%, и только 2 человека из 100 признают, что их КПД составляет менее 10%: «Не дают реализоваться в полной мере».

КПД коллег россияне оценивают ниже личного — в среднем на 72%. То, что сослуживцы выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%).

Ещё более критично опрошенные настроены по отношению к руководству: КПД своего начальника россияне в среднем видят равным 62%. Интересно, что подобный КПД имеют лидеры рейтинга полезности депутатов Госдумы. По мнению 7%, эффективность шефа не достигает и 10%. Напротив, 9% убеждены, что руководитель выкладывается более чем на 100%.

А вот начальники КПД своих подчиненных оценили в среднем на 71%. Причем 6% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой, низкие оценки практически не ставили.

Личный КПД россияне сегодня оценивают на 3 п.п. ниже, чем 2 года назад. Вероятно, причиной тому является грядущий сезон отпусков. И напротив, КПД коллег среднестатистический россиянин, оценил выше, чем год назад (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 19—26 мая 2023 года.