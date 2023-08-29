Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день

Только каждый седьмой работающий обедает на работе за счёт компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только каждый седьмой работающий (16%) обедает за счёт работодателя, 77% питаются за свой счёт.

Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно. Чем выше зарплата, тем выше расходы на питание: 310 рублей у зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц и 370 рублей у граждан с доходом более 80 тысяч рублей.

Опрос трудоустроенных жителей городом-миллионников показал, что больше всего питающихся за счёт работодателя — в Омске (18% опрошенных), Красноярске и Уфе (по 17%).

Среди тех, кто питается на работе за свой счёт, самые большие расходы на обеды — у москвичей (в среднем 400 рублей в день). В Санкт-Петербурге за обеды ежедневно платят 350 рублей, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону — по 340 рублей.

Время проведения опроса: 26 июля — 25 августа 2023 года.