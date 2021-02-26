Среднесуточная температура воздуха на западе Мурманской области выше климатической нормы на 2-6°

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 и 27 февраля Кольский полуостров будет находиться, в основном, под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на востоке области около климатической нормы, на западе области - выше на 2-6°.

Сегодня, 26 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -11-16°, днём от 0 до -5°, местами до -10°. Гололедица.