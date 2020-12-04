Среднесуточная температура воздуха в Мурманской области на 4-6° выше нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона с центром в районе Среднего Поволжья. По Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами небольшой снег, днём 5 декабря - мокрый снег, среднесуточная температура воздуха на 4-6° выше нормы.

Сегодня, 4 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -1-6º, ночью при прояснении -7-12º. Гололедица.