Средний курс покупки и средний курс продажи доллара к рублю продолжает снижаться

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром в четверг, трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут официальных данных о резервах в США.

Как пишет finmarket.ru, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в среду заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение благодаря своему арсеналу сможет атаковать любую часть территории противника. «Враг знает, что мы готовились к худшему (...) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет», - приводят западные СМИ его слова. Между тем израильские танки накануне продвинулись вглубь города Рафах в секторе Газа, отмечает «Trading Economics».

Официальные данные о запасах нефти в США будут опубликованы в 18.00 мск. Консенсус-прогноз «Trading Economics» предполагает их снижение на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 14 июня.

Вместе с тем обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 2,264 млн баррелей.

Доллар США умеренно укрепляется в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в четверг.

В 15.30 мск рынок ждет официальных данных о строительстве домов в США в мае и количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. Банк Англии в 14.00 мск подведёт итоги очередного заседания. Экономисты полагают, что регулятор оставит ключевую процентную ставку на уровне 5,25%, при этом несколько членов руководства могут проголосовать за её снижение на 25 базисных пунктов.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании накануне сообщило, что потребительские цены в стране в мае выросли на 2% в годовом выражении. Инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения, установленного британским ЦБ.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг повысил справочный курс доллара до 7,1192 юаня/$1 с 7,1159 юаня/$1 днём ранее. Показатель также обновил максимальное значение с прошлого ноября, а его изменение стало самым масштабным с 16 апреля.

Кроме того, НБК сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на уровне 3,95%. Первый показатель остается на этом уровне с августа 2023 года, второй - с февраля 2024 года. Обе ставки являются рекордно низкими. Аналитики не ожидали изменения ставок в четверг.

Стоимость американской валюты в паре с иеной выросла на 0,06% - до 158,18 иены по сравнению с 158,09 иены по итогам торгов в среду.

По состоянию на 10.00 мск, на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,03/89,5 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 28 копейки, средний курс продажи упал на 114 копеек.

Китайский юань немного опускается на Московской бирже утром в четверг, рубль дорожает на фоне дорогой нефти и подготовки компаний-экспортёров к налоговым выплатам июня. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1535 руб.ля(-3,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,17 копейки ниже уровня действующего официального курса.