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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 10:30

Средний курс покупки/продажи наличного доллара к рублю растёт

Цены на нефть снижаются утром в четверг, инвесторы оценивают данные о ее запасах в США.

Как отмечает finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 25 июля, сократились на 2,73 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,64 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «NYMEX» нефть, на прошлой неделе выросли на 690 тысяч баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают ожидания заметного повышения добычи странами ОПЕК+ после заседания в предстоящие выходные.

Курс доллара США утром в четверг дешевеет в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов, инвесторы оценивают итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против решения о сохранении ставки на прежнем уровне. Они предпочли бы понизить её на 25 базисных пунктов на этом заседании.

«Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года», - говорится в заявлении FOMC, в котором также подчеркивается, что на статистике сказываются резкие колебания показателей внешней торговли.

По словам председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, неопределенность в отношении последствий меняющейся политики Белого дома сохраняется. Оценки потенциального уровня пошлин меняются не слишком сильно в данный момент, однако множество нерешенных вопросов остаётся, заявил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

«Экономическая ситуация в США требует умеренно ограничительной денежно-кредитной политики в данный момент», - сказал глава американского центробанка, отметив, что основным показателем, на который следует обращать внимание в настоящее время, является уровень безработицы. Пауэлл заявил, что ФРС не принимает решения заблаговременно и основывается на оценке статданных. До сентябрьского заседания Федрезерву предстоит оценить широкий круг экономической статистики, добавил он. Регулятор не делает прогнозов в отношении следующего заседания, подчеркнул председатель ЦБ.

Евро по данным на 9.37 мск вырос к доллару на 0,38% - до $1,1448 по сравнению с $1,1405 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов подорожал на 0,28% и торгуется на уровне $1,3274 по сравнению с $1,3237 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены понизился на 0,48% - до 148,79 иены против 149,51 иены в конце предыдущих торгов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,18%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,36%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,5/86,58 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 74 копейки, средний курс продажи вырос на 70 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,8-83,9 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снижается на Московской бирже в четверг утром; рубль подрастает на внутреннем валютном рынке в рамках коррекции после падения в начале недели под давлением геополитических и санкционных рисков; поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть на заявлениях президента США Дональда Трампа относительно ограничения поставок российской нефти на мировой рынок. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 1,2 копейки - до 11,1865 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 18,18 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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