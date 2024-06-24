Средний курс покупки/продажи наличного доллара в Москве составил 87,53/92,55 рубля за доллар

Нефтяные цены умеренно опускаются сегодня утром после подъёма по итогам прошлой недели.

Как сообщает finmarket.ru, одной из причин роста цен на нефть стало усиление напряженности на Ближнем Востоке. В частности, сообщалось, что Армия обороны Израиля одобрила планы возможных наступательных действий в Ливане, а лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что в случае полноценного конфликта с Израилем движение сможет атаковать любую часть израильской территории.

«Эта напряженность возвращает на рынок неопределенность и может спровоцировать рост волатильности цен на нефть», - отметил глава отдела исследований в «CFI» Джордж Хури.

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на три и составило 485 единиц, это самый низкий показатель с января 2022 года. Число газовых установок не изменилось и составило 98, что является минимумом с октября 2021 года.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

По состоянию на 9.15 мск за евро давали $1,0700 по сравнению с $1,0693 на закрытие сессии в прошлую пятницу.

Курс фунта к доллару составил на то же время $1,2648 против $1,2645 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты в паре с иеной составила к 9.15 мск 159,75 иены по сравнению с 159,80 иены по итогам прошлой недели.

Протокол июньского заседания Банка Японии показал, что члены руководства регулятора признают проблемы, связанные с ослаблением курса иены до минимумов за 30 лет, но не могут прийти к консенсусу относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем замминистра финансов Японии Масато Канда заявил, что власти готовы вмешаться для поддержки курса иены в любой момент в случае необходимости.

В конце этой недели будут опубликованы окончательные данные о росте ВВП США и майское значение индекса PCE, ключевого индикатора инфляции для Федеральной резервной системы.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,53/92,55 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 76 копейки, средний курс продажи вырос на 1 копейку.

Лучшие курсы покупки составили 88,8-88,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 91,1-91,2 рубля за доллар.